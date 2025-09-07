Про це повідомляють місцеві ЗМІ та влада, передає 24 Канал. Міноборони країни-агресорки вже відзвітувало про 69 нібито українських знешкоджених безпілотників.

БпЛА атакували Ільський НПЗ 7 вересня

Над територією Краснодарського краю російська ППО нібито знищила та перехопила 21 дрон. Оперштаб регіону повідомив про атаку на Ільський нафтопереробний завод, куди нібито впали уламки.

Унаслідок цього загорілася одна з технологічних установок. Пожежу площею в кілька квадратних метрів оперативно ліквідували. Постраждалих немає,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Можливе ураження газофракціонуючої установки прокоментували фахівці з розвідки CyberBoroshno. "Вона є ключовою для випуску сучасних автотоплив Euro 5, тобто без неї завод не зможе виробляти бензини вищого екологічного класу (АИ-92, АИ-95)", – йдеться в поясненні.

Ураження установки на Ільському НПЗ / Фото CyberBoroshno

За офіційними даними, постраждалих на підприємстві немає, персонал евакуювали в укриття. На місці працювали пожежно-рятувальні формування, спеціальні та екстрені служби.

Що відомо про Ільський НПЗ? За словами керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка, потужність заводу становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів, а також залучене до допомоги окупаційному війську.

Що відомо про атаку дронів на Росію?

Окрім Краснодарського краю, неспокійно було в інших регіонах. Міноборони відзвітувало про кількість знищених і перехоплених безпілотників:

13 – над територією Воронезької області;

Губернатор Олександр Гусєв заявив про пошкодження покрівлі та скління приватного будинку й пожежу господарської будівлі унаслідок роботи ППО. За попередньою інформацією, через падіння уламків поранено чоловіка.

10 – над територією Бєлгородської області;

7 – над територією Астраханської області;

6 – над територією Волгоградської області;

4 – над акваторією Азовського моря;

3 – над територією Ростовської області;

Виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар повідомив про знищення дронів у Таганрозі та Шолоховському районі. Однак наслідків на землі не зафіксовано, постраждалих немає.

2 – над територією Брянської області;

Губернатор Олександр Богомаз підтвердив знешкодження 2 безпілотників літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає, але оперативні та екстрені служби працюють на місцях.

1 – над територією Курської області;

1 – над територією Рязанської області;

1 – над територією Республіки Крим.

Які наслідки для росіян через ураження НПЗ?

Насамперед кожна влучна атака по НПЗ зменшує можливості ворога виробляти паливо для армії, авіації та логістики.

Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" підкреслює, що удари по нафтопереробних заводах Росії – це не лише військова, а й економічна стратегія.