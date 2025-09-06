Про успішну серпневу кампанію з ураження НПЗ Росії повідомили у Силах безпілотних систем, передає 24 Канал.
Які результати влучання дронів у Росії?
У серпні 2025 року оператори 14-го полку Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили 11 deep strike операцій (далекобійні удари). Головними цілями для ураження стали об'єкти нафтопереробної інфраструктури Росії.
Наслідки серпневих ударів безпілотників вглиб Росії: дивіться відео
Зазначається, що удари ускладнили ротацію, забезпечення та маневрування окупаційних військ.
Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії,
– додали в СБС.
За даними бійців, атаки також зупинили обробку близько 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях.
Командування наголошує, що системні удари по критичних об'єктах триватимуть, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.
Що відомо про останні атаки на Росію?
Невідомі дрони завдали удару по електропідстанції в Климово Брянської області Росії. Після атаки на відео видно пожежу та густий дим.
Також атакували Рязанський НПЗ, пошкодивши установку первинної переробки нафти. Крім того, постраждали позиції ЗРК С-400 у Калузькій області.
Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони також вдарили по "Луганській нафтобазі".