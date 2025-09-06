Об успешной августовской кампании по поражению НПЗ России сообщили в Силах беспилотных систем, передает 24 Канал.

Какие результаты попадания дронов в России?

В августе 2025 года операторы 14-го полка Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны осуществили 11 deep strike операций (дальнобойные удары). Главными целями для поражения стали объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры России.

Последствия августовских ударов беспилотников вглубь России: смотрите видео

Отмечается, что удары усложнили ротацию, обеспечения и маневрирование оккупационных войск.

Глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит горючего по всей территории России,

– добавили в СБС.

По данным бойцов, атаки также остановили обработку около 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в собственных целях.

Командование отмечает, что системные удары по критическим объектам будут продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Что известно о последних атаках на Россию?