Об успешной августовской кампании по поражению НПЗ России сообщили в Силах беспилотных систем, передает 24 Канал.
Какие результаты попадания дронов в России?
В августе 2025 года операторы 14-го полка Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны осуществили 11 deep strike операций (дальнобойные удары). Главными целями для поражения стали объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры России.
Последствия августовских ударов беспилотников вглубь России: смотрите видео
Отмечается, что удары усложнили ротацию, обеспечения и маневрирование оккупационных войск.
Глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит горючего по всей территории России,
– добавили в СБС.
По данным бойцов, атаки также остановили обработку около 6,4 миллиона тонн сырой нефти, которую россияне не могут использовать в собственных целях.
Командование отмечает, что системные удары по критическим объектам будут продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.
Что известно о последних атаках на Россию?
Неизвестные дроны нанесли удар по электроподстанции в Климово Брянской области России. После атаки на видео видно пожар и густой дым.
Также атаковали Рязанский НПЗ, повредив установку первичной переработки нефти. Кроме того, пострадали позиции ЗРК С-400 в Калужской области.
Силы беспилотных систем вместе с другими подразделениями Сил обороны также ударили по "Луганской нефтебазе".