Цей об'єкт є важливим для ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

Дивіться також Росіяни заявили про масовану атаку дронів та "Нептуна": все "збили", але на НПЗ пожежа

Чим важливий Ільський НПЗ для росіян

Дрони атакували Ільський нафтопереробний завод який є одним із ключових НПЗ, розташований на півдні Росії. Коваленко розповів, що його потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

За його словами, вищезгаданий завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Згідно з оприлюдненою інформацією, об'єкт залучений у допомогу окупантам.

Його значення для армії Росії полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України,

– ідеться у повідомленні.

Також лейтенант додав, що дрони вивели з ладу нафтоперекачуючу станцію "Кропоткінська". Вона є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Нагадаємо, зі станиці Сіверської, близько опівночі за київським часом в небі було чути серію гучних вибухів. Згодом губернатор Краснодарського краю поскаржився на масовану атаку дронів по території регіону.