Ежегодно с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты пытаются разрушить украинскую энергосистему, чтобы зимой люди не имели ни света, ни тепла. Оккупанты уже начали свой террор, однако кое-что изменилось.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что грядущая зима будет чем-то отличаться от тех, которые были в 2022 и 2023 годах. Говорится о подготовке.

Какой будет зима в Украине?

Геннадий Рябцев отметил, что зимы предыдущих лет были неожиданными, ведь никто не ожидал, что Россия будет бить по гражданской инфраструктуре.

Поэтому после первых ударов даже у энергетиков было отчаяние. Никто не знал, что нужно делать, как этому противодействовать, поэтому и были такие массовые отключения электрической энергии,

– сказал он.

Однако впоследствии была усилена противовоздушная оборона. Кроме того, появились инженерно-технические сооружения, которые защищали украинские объекты инфраструктуры. Именно поэтому продолжительность отключения света уменьшилось или его вообще не было.

Некоторые подумал, что так оно и будет, что мы защитились на 100% и Россия больше не будет бить по энергетической инфраструктуре. Нет. Россия ничего не меняла в своей стратегии. Она постоянно меняла только тактику,

– подчеркнул эксперт по вопросам энергетики.

Говорится о том, что оккупанты начали осуществлять то концентрированные удары по различным объектам украинской энергетики, то рассредоточенные. Кроме того, для этого использовали различное оружие в разных объемах.

Такими действиями противник пытался подобрать наиболее эффективный метод террора. Однако украинские энергетики также не сидели сложа руки.

Если оценивать совокупность тех работ, которые были проведены, в течение межсезонья, то их эффективность и результативность гораздо выше, чем была 1 – 3 года назад. Но мы однозначно можем сказать, что эта защита не спасает от всего,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

Те работы, которые энергетики провели, чтобы подготовиться к грядущей зиме не спасают от всех российских ударов, а лишь уменьшают вероятность полного уничтожения объектов энергоснабжения и других негативных последствий вражеских атак.

По словам Рябцева, сейчас энергетики знают, что делать на случай массированных российских обстрелов. Также они имеют достаточный запас оборудования, чтобы сразу проводить ремонтные работы.

Однако никто не отрицает, что зима будет тяжелой, она не будет ни лучше, ни хуже предыдущих, ведь Россия не меняет своей стратегии. Но блэкаутов не будет. Система будет восстанавливаться после каждого сбоя благодаря усилиям энергетиков,

– добавил Геннадий Рябцев.

Время восстановления энергосистемы после массированных вражеских атак будет зависеть от того, сколько ракет попало, однако, по его мнению, свет, вода и тепло, точно, будут.

Удары по украинской энергетике: что известно