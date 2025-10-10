Щороку від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти намагаються зруйнувати українську енергосистему, щоб взимку люди не мали ні світла, ні тепла. Окупанти вже розпочали свій терор, проте дещо змінилось.

Про це в етері 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зазначивши, що прийдешня зима дечим відрізнятиметься від тих, які були у 2022 та 2023 роках. Мовиться про підготовку.

Дивіться також Передусім 203 ключових об'єкти інфраструктури, – Зеленський розповів про захист України ППО

Якою буде зима в Україні?

Геннадій Рябцев зауважив, що зими попередніх років були несподіваними, адже ніхто не очікував, що Росія битиме по цивільній інфраструктурі.

Тому після перших ударів навіть в енергетиків був розпач. Ніхто не знав, що потрібно робити, як цьому протидіяти, тому і були такі масові вимкнення електричної енергії,

– сказав він.

Однак згодом було посилено протиповітряну оборону. Крім того, з'явилися інженерно-технічні споруди, які захищали українські об'єкти інфраструктури. Саме тому тривалість вимкнення світла зменшилось або його взагалі не було.

Дехто подумав, що так воно і буде, що ми захистились на 100% і Росія більше не битиме по енергетичній інфраструктурі. Ні. Росія нічого не змінювала у своїй стратегії. Вона постійно змінювала лише тактику,

– підкреслив експерт з питань енергетики.

Мовиться про те, що окупанти почали здійснювати то концентровані удари по різних об'єктах української енергетики, то розосереджені. Крім того, для цього використовували різну зброю у різних обсягах.

Такими діями противник намагався підібрати найбільш ефективний метод терору. Однак українські енергетики також не сиділи склавши руки.

Якщо оцінювати сукупність тих робіт, які були проведені, впродовж міжсезоння, то їхня ефективність і результативність набагато вища, ніж була 1 – 3 роки тому. Але ми однозначно можемо сказати, що цей захист не рятує від усього,

– підкреслив Геннадій Рябцев.

Ті роботи, які енергетики провели, щоб підготуватись до прийдешньої зими не рятують від усіх російських ударів, а лише зменшують ймовірність повного знищення об'єктів енергопостачання та інших негативних наслідків ворожих атак.

За словами Рябцева, зараз енергетики знають, що робити на випадок масованих російських обстрілів. Також вони мають достатній запас обладнання, щоб одразу проводити ремонтні роботи.

Однак ніхто не заперечує, що зима буде важкою, вона не буде ні кращою, ні гіршою від попередніх, адже Росія не змінює своєї стратегії. Але блекаутів не буде. Система буде відновлюватись після кожного збою завдяки зусиллям енергетиків,

– додав Геннадій Рябцев.

Час відновлення енергосистеми після масованих ворожих атак залежатиме від того, скільки ракет влучило, однак, на його думку, світло, вода та тепло, точно, будуть.

Удари по українській енергетиці: що відомо