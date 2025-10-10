Росіяни не зможуть ані зруйнувати українську енергосистему, ані влаштувати масштабний блекауат. На цьому наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає 24 Канал із посиланням на видання EL PAÍS.

Наскільки Україна готова до зими на тлі російських атак?

Тімченко заявив, що сьогодні Україна може виробляти менше половини електроенергії, ніж до війни. Втім, цієї кількості вистачить для того, аби пережити зиму без масштабних відключень.

Минулоріч ворог пошкодив понад 90% інфраструктури ДТЕК. Зараз вже відновлено від 70 – 80% генерації. Компанія, за словами гендиректора, добре підготовлена до холодів.

У нас є достатні виробничі потужності, як теплові, так і гідроелектростанції, велика кількість вугілля на складах, а також газ, який ми продовжуємо імпортувати,

– пояснив посадовець.

Також він додав, що взаємодія енергетиків із силами ППО значно покращилася. Тепер можна передбачити багато із атак на енергоінфраструктуру та відповідно до цього вносити зміни в режим роботи, щоб мінімізувати збитки.

Тімченко впевнений, що Україна вистоїть.

Вони (окупанти – 24 Канал) можуть зробити наше життя жахливим, дуже, дуже важким… Але їм не вдасться зруйнувати нашу енергетичну систему,

– наголосив очільник ДТЕК.

Він уточнив, що рівень страждань українців залежатиме передусім від масштабу російських атак та ефективності наших повітряних сил.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що Росія з 2022 року намагається знищити українську енергетику, але їй не вдається. Не вдасться і цього разу.

Тимчасова відсутність світла, графіки після атак – це результат їх ракет, але відновлення відбувається, все повертається в оселі. Це результат підготовки і великої роботи енергетиків,

– заявив Коваленко.

