Структура обстрілів дещо змінилася і тепер окупанти фокусуються на знеструмлені певних регіонів. Втім, як розповів в ефірі 24 Каналу політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, українці не втратили стійкості, тому їх не зламають чергові атаки.

Путін прорахувався у своїх ударах

Доволі цікавим нещодавнє соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Воно стосувалось доволі суперечливого питання – територіальних поступок Росії. Однак результати показали, що 54% українців не згодні на жодні поступки Путіну. Ба більше, кількість тих, хто виступив проти, збільшилась.

Це показує, що попри всі події, які відбуваються навколо, суспільство залишається єдиним щодо базових речей та цінностей. Це те, що Путіну не вдалося зламати,

– наголосив політолог.

Ймовірно, енергетичний терор продовжиться і пережити його дуже складно, особливо якщо говоримо про прифронтові території. Наприклад, можна згадати про Сумщину, де одночасно вимикали і світло, і газ. Але люди сприймають все це з розумінням.

"Соціологія показує, що Путіну не вдається отримати бажаного й використати ці атаки як ефективну інформаційно-психологічну спецоперацію проти нашого суспільства. Так він хотів змусити Україну стати на шлях капітуляції та погодитися на вимоги Росії", – додав Ігор Чаленко.

Сьогодні важливо посилювати тиск на Кремль, на оточення російського диктатора, на економіку. Адже зрозуміло, що українці не припинять опір, як би цього не хотів Володимир Путін.

Обстріл України 10 жовтня: головне