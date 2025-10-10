Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію. Там заявили про належний захист відповідних об'єктів.

Що заявила влада?

В адміністрації наголосили, що усі ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Водночас додаткових подробиць з цього приводу наразі не розголошують з міркувань безпеки.

Заступник керівника КМДА Петро Пантелеєв закликав ЗМІ та офіційних осіб не поширювати, як зазначається, неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів, адже це може створити нову загрозу.

Поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго № 92 від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Такі "коментарі" створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога,

– каже чиновник.

КМДА наголошує, що поки всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Також зауважують, що станом на зараз енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває.

Водночас Голосіївський, Печерський, Солом'янський та Шевченківський райони наразі в обмеженому режимі водопостачання. Зазначається, що для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що заява про "незахищені трансформатори" є брехнею. Він особисто перебував на цих об'єктах та бачив, що вони були захищені.

