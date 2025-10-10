Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. Там заявили о надлежащей защите соответствующих объектов.

Что заявила власть?

В администрации отметили, что все ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа. В то же время дополнительных подробностей по этому поводу пока не разглашают из соображений безопасности.

Заместитель руководителя КГГА Петр Пантелеев призвал СМИ и официальных лиц не распространять, как отмечается, ложные данные, особенно те, касающиеся работы энергообъектов, ведь это может создать новую угрозу.

Распространение данных о местах разрушения и состояние защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго № 92 от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом. Такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага,

– говорит чиновник.

КГГА отмечает, что пока все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Также отмечают, что по состоянию на сейчас энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей, и работа продолжается.

В то же время Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский районы пока в ограниченном режиме водоснабжения. Отмечается, что для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета.

К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и видел, что они были защищены.

