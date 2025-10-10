Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Один из нардепов уже заявил, что на одной из киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы из-за атаки дронов. Они якобы не были защищенными. Однако защита там действительно есть.

К теме "Украина знает слабые места России": эксперты предположили ответ на удары по энергетике

Что спасло Киев от еще худших последствий?

По словам Харченко, заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и видел, что они были защищены.

Я неоднократно был на этих объектах. Могу сказать точно, что киевские объекты являются одними из самых защищенных в Украине. Включая блочные трансформаторы, которые из-за их особенностей, невозможно защитить так называемым вторым уровнем,

– сказал Харченко.

Сегодняшний, 10 октября, удар по Киеву является самой массированной атакой по столичной энергетике за всю полномасштабную войну. И на самом деле могли быть значительно худшие последствия. Но Украина смогла подготовиться.

Если бы не фортификации; другая защита; работа ПВО, которая была отчаянной, то ТЭЦ Киева были бы разрушены до основания. Мы имеем негативные последствия. Но все же благодаря той подготовке, я думаю, что до конца дня киевляне получат и электричество, и воду,

– подчеркнул Харченко.

Атака по Украине 10 октября: коротко