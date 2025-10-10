Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Один із нардепів вже заявив, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори через атаку дронів. Вони начебто не були захищеними. Однак захист там дійсно є.

До теми "Україна знає слабкі місця Росії": експерти припустили відповідь на удари по енергетиці

Що врятувало Київ від ще гірших наслідків?

За словами Харченка, заява про "незахищені трансформатори" є брехнею. Він особисто перебував на цих об'єктах та бачив, що вони були захищені.

Я неодноразово був на цих об'єктах. Можу сказати точно, що київські об'єкти є одними з найбільш захищених в Україні. Включно з блочними трансформаторами, які через їхні особливості неможливо захистити так званим другим рівнем,

– сказав Харченко.

Сьогоднішній удар по Києву 10 жовтня є наймасованішою атакою по столичній енергетиці за всю повномасштабну війну. І насправді могли бути значно гірші наслідки. Але Україна змогла підготуватися.

Якби не фортифікації, інший захист, робота ППО, яка була відчайдушною, то ТЕЦ Києва були б зруйновані вщент. Ми маємо негативні наслідки. Але все ж завдяки тій підготовці, я думаю, що до кінця дня кияни отримають і електрику, і воду,

– наголосив Харченко.

Атака по Україні 10 жовтня: коротко