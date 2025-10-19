Украина уже начала атаковать энергетические объекты на территории России. Добраться до всех, чтобы обесточить города, не получится. Однако этого делать и не нужно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что важно уничтожать именно конкретные подстанции. Таким образом без света могут остаться даже жители Москвы.

Каковы уязвимые точки энергетики России?

Военный эксперт отметил, что уничтожить всю энергетику России не удастся, ведь территория страны-агрессора огромная. Нужно принимать во внимание и объекты, которые расположены на 7 тысяч километров в глубь страны.

Однако Россия имеет несколько уязвимых точек. Если надавить на них – страна фактически остановится.

Важно, что переток максимальных потреблений электроэнергии происходит с Востока на Запад (России – 24 Канал) через станции. Если их вырубить, а сейчас этим начали заниматься Силы обороны Украины, то переток электроэнергии будет невозможен,

– подчеркнул он.

Свитан объяснил, что это приведет к тому, что в одном регионе страны-агрессора может быть избыток электроэнергии, а в другом дефицит.

По Москве – в город электроэнергия идет по 8 коридорам из таких станций. Если поразить все – Москва останется без света. Военный эксперт добавил, что это возможно, ведь эти станции не прикрывают российские системы ПВО.

Интересно! Россияне уже готовятся к блэкаутам. В частности, компания "Роснано" представила мобильную систему накопления энергии мощностью 100 киловатт.

Что известно об украинских ударах по энергетике России?