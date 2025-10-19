Україна вже почала атакувати енергетичні об'єкти на території Росії. Дістатись до всіх, щоб знеструмити міста, не вийде. Однак цього робити і не потрібно.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що важливо знищувати саме конкретні підстанції. В такий спосіб без світла можуть залишитись навіть жителі Москви.

Дивіться також Критичні наслідки: які "жирні цілі" знищила Україна в Криму

Якими є вразливі точки енергетики Росії?

Військовий експерт зауважив, що знищити всю енергетику Росії не вдасться, адже територія країни-агресорки величезна. Потрібно брати до уваги й об'єкти, які розташовані на 7 тисяч кілометрів в глиб країни.

Однак Росія має кілька вразливих точок. Якщо надавити на них – країна фактично зупиниться.

Важливо, що перетікання максимальних споживань електроенергії відбувається зі Сходу на Захід (Росії – 24 Канал) через станції. Якщо їх вирубити, а зараз цим почали займатись Сили оборони України, то перетікання електроенергії буде неможливе,

– наголосив він.

Світан пояснив, що це призведе до того, що в одному регіоні країни-агресорки може бути надлишок електроенергії, а в іншому дефіцит.

Щодо Москви – до міста електроенергія іде по 8 коридорах з таких станцій. Якщо уразити усі – Москва залишиться без світла. Військовий експерт додав, що це можливо, адже ці станції не прикривають російські системи ППО.

Цікаво! Росіяни вже готуються до блекаутів. Зокрема, компанія "Роснано" представила мобільну систему накопичення енергії потужністю 100 кіловат.

Що відомо про українські удари по енергетиці Росії?