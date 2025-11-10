Из-за постоянных атак на энергосистему: Украина инициирует срочный созыв Совета управляющих МАГАТЭ

Вследствие массированного российского удара ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сейчас Украина обратилась к МАГАТЭ с требованием срочно созвать Совет управляющих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире телемарафона.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины?

Николай Колесник заявил, что после последнего обстрела аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Во время атаки российские войска выпустили 45 ракет различных типов, из которых более 30 были баллистическими и кассетными.

Чиновник отметил, что эта атака стала одной из технологически сложных, ведь Россия наносит удары по ключевым элементам энергосистемы, используя разведывательные данные.

Сейчас в большинстве регионов Украины вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса: одновременно действуют до четырех очередей почасовых отключений.

Самой сложной ситуация остается на Полтавщине и Харьковщине – там наблюдается дефицит передачи электроэнергии из-за повреждения высоковольтных линий. Ограничение потребления также ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в столице.

Колесник добавил, что российские войска нанесли удары по подстанциям, которые питают Хмельницкую и Ровенскую АЭС.

Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждения заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе,

– пояснил чиновник.

Сейчас Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украина также обратилась к МАГАТЭ с требованием срочно созвать Совет управляющих. Целью является формирование механизмов по предотвращению вражеских ударов по критической инфраструктуре и усиление международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности.

