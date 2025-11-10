Из-за постоянных атак на энергосистему: Украина инициирует срочный созыв Совета управляющих МАГАТЭ
- Украина инициирует созыв Совета управляющих МАГАТЭ из-за сложной ситуации в энергосистеме после массированного российского удара.
- Самая сложная ситуация с электроэнергией наблюдается на Полтавщине и Харьковщине из-за повреждения высоковольтных линий.
Вследствие массированного российского удара ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сейчас Украина обратилась к МАГАТЭ с требованием срочно созвать Совет управляющих.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире телемарафона.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины?
Николай Колесник заявил, что после последнего обстрела аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Во время атаки российские войска выпустили 45 ракет различных типов, из которых более 30 были баллистическими и кассетными.
Чиновник отметил, что эта атака стала одной из технологически сложных, ведь Россия наносит удары по ключевым элементам энергосистемы, используя разведывательные данные.
Сейчас в большинстве регионов Украины вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса: одновременно действуют до четырех очередей почасовых отключений.
Самой сложной ситуация остается на Полтавщине и Харьковщине – там наблюдается дефицит передачи электроэнергии из-за повреждения высоковольтных линий. Ограничение потребления также ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в столице.
Колесник добавил, что российские войска нанесли удары по подстанциям, которые питают Хмельницкую и Ровенскую АЭС.
Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждения заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе,
– пояснил чиновник.
Сейчас Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Украина также обратилась к МАГАТЭ с требованием срочно созвать Совет управляющих. Целью является формирование механизмов по предотвращению вражеских ударов по критической инфраструктуре и усиление международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности.
Россияне бьют по энергетике: что известно?
В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что сейчас Украина пробует противодействовать обстрелам дронов. Но защитить объекты от прямых попаданий ракет практически невозможно.
Сейчас некоторые шаги уже были сделаны. В частности, компания "Укрэнерго" поставила 74 железобетонные блоки над своими основными трансформаторами, а еще 45 таких блоков строятся.