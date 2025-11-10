Через постійні атаки на енергосистему: Україна ініціює термінове скликання Ради керуючих МАГАТЕ

Внаслідок масованого російського удару ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра енергетики України Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

Читайте також Росіяни чекали, – експерт сказав, як швидко можна відновити обстріляні ТЕС "Центренерго"

Яка зараз ситуація в енергосистемі України?

Микола Колісник заявив, що після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Під час атаки російські війська випустили 45 ракет різних типів, з яких понад 30 були балістичними та касетними.

Урядовець зазначив, що ця атака стала однією з технологічно найскладніших, адже Росія завдає ударів по ключових елементах енергосистеми, використовуючи розвідувальні дані.

Наразі у більшості регіонів України вимушено застосовуються погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу: одночасно діють до чотирьох черг погодинних відключень.

Найскладнішою ситуація залишається на Полтавщині та Харківщині – там спостерігається дефіцит передачі електроенергії через пошкодження високовольтних ліній. Обмеження споживання також запровадили в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у столиці.

Колісник додав, що російські війська завдали ударів по підстанціях, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС.

Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі,

– пояснив посадовець.

Наразі Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Україна також звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання ворожим ударам по критичній інфраструктурі та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Росіяни б'ють по енергетиці: що відомо?