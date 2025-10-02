Укр Рус
2 октября, 08:18
Найдем и возможности, и оружие, – Генштаб анонсировал блэкаут в Москве

София Рожик
Основные тезисы
  • Президент Зеленский анонсировал удары по России в ответ на обстрелы критической инфраструктуры Украины.
  • Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что Украина найдет возможности и оружие для проведения этих операций.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украина будет отвечать России на обстрелы критической инфраструктуры. Таким образом он анонсировал удары по врагу, в частности Москве, которые могут вызвать блэкаут.

Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу заявил, что Украина найдет на это и возможности, и оружие, передает 24 Канал.

Что говорят в Генштабе об ударах по России?

Гнатов заметил, что любое действие России, направлено, чтобы навредить Украине, будет получать симметричный ответ.

Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества,
– заявил начальник Генштаба.

После чего второй раз подчеркнул, что любое действие россиян точно будет иметь противодействие.

