Знайдемо і можливості, і зброю, – Генштаб анонсував блекаут у Москві
- Президент Зеленський анонсував удари по Росії у відповідь на обстріли критичної інфраструктури України.
- Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Україна знайде можливості і зброю для проведення цих операцій.
Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна відповідатиме Росії на обстріли критичної інфраструктури. Таким чином він анонсував удари по ворогу, зокрема Москві, які можуть спричинити блекаут.
Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Україна знайде на це і можливості, і зброю, передає 24 Канал.
Що кажуть у Генштабі про удари по Росії?
Гнатов зауважив, що будь-яка дія Росії, спрямована, щоб зашкодити Україні, буде отримувати симетричну відповідь.
Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги,
– заявив начальник Генштабу.
Після чого вдруге наголосив, що будь-яка дія росіян точно буде мати протидію.
Росію майже щоночі атакують дрони
У ніч на 2 жовтня через атаку дронів вибухи пролунали у російському Саратові та кількох районах Волгоградської області. Російські ЗМІ пишуть, що їхня "певео" нібито знешкодила 85 українських безпілотників.
У ніч на 30 вересня вибухи лунали біля НПЗ у Волгограді. Через атаку тоді у Росії закривали низку аеропортів та Кримський міст.
Нещодавно під атакою дронів був також Бєлгород. Тоді у кількох районах міста та навколишніх населених пунктах не було світла та води.