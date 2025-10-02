Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна відповідатиме Росії на обстріли критичної інфраструктури. Таким чином він анонсував удари по ворогу, зокрема Москві, які можуть спричинити блекаут.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Україна знайде на це і можливості, і зброю, передає 24 Канал.

Що кажуть у Генштабі про удари по Росії?

Гнатов зауважив, що будь-яка дія Росії, спрямована, щоб зашкодити Україні, буде отримувати симетричну відповідь.

Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги,

– заявив начальник Генштабу.

Після чого вдруге наголосив, що будь-яка дія росіян точно буде мати протидію.

Росію майже щоночі атакують дрони