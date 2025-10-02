Укр Рус
24 Канал Новини України Знайдемо і можливості, і зброю, – Генштаб анонсував блекаут у Москві
2 жовтня, 08:18
2

Знайдемо і можливості, і зброю, – Генштаб анонсував блекаут у Москві

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент Зеленський анонсував удари по Росії у відповідь на обстріли критичної інфраструктури України.
  • Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Україна знайде можливості і зброю для проведення цих операцій.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україна відповідатиме Росії на обстріли критичної інфраструктури. Таким чином він анонсував удари по ворогу, зокрема Москві, які можуть спричинити блекаут.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформу заявив, що Україна знайде на це і можливості, і зброю, передає 24 Канал

Дивіться також Україна отримає від США розвіддані для ракетних ударів далеко углиб Росії, – WSJ 

Що кажуть у Генштабі про удари по Росії?

Гнатов зауважив, що будь-яка дія Росії, спрямована, щоб зашкодити Україні, буде отримувати симетричну відповідь. 

Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги,
– заявив начальник Генштабу.

Після чого вдруге наголосив, що будь-яка дія росіян точно буде мати протидію.

Росію майже щоночі атакують дрони