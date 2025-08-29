Победу Украины могут приблизить только действия нашей страны. Главное – давить на слабые места врага на его территории, что уничтожает экономику России.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в этом украинским военным могут помочь наши партнеры. И здесь говорится вовсе не о продвижении на фронте.

Смотрите также Атаки ВСУ бьют по карману: Россия потратит десятки миллионов на проверку судов

Что может стать реальной причиной развала России?

Украина продолжает атаковать российские НПЗ, только за последние дни украинские дроны поразили 10 таких объектов на территории страны-агрессора.

Единственный механизм нашей победы – это развал российской империи. Он возможен через развал экономики. Ударов есть два – внешние санкции с опущением цены на нефть и наши удары по российской нефти,

– подчеркнул Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что за последние 3 – 4 недели Украина уничтожила 17% переработки российской нефти, что составляет примерно миллион тонн продукции в день. Эта потеря для россиян очень серьезная.

"Если мы будем продолжать, что за 5 – 6 месяцев мы можем полностью положить российскую экономику. Еще год они продержатся на деньгах, которые печатают. Потом все, они не смогут финансировать продвижение российской армии. Вот механизм нашей победы", – добавил он.

Интересно! Украинские атаки вызывают замкнутый круг проблем в России – из-за атак на НПЗ в стране-агрессоре снижается количество топлива. В то же время из-за ударов по логистике россияне вынужденно пересаживаются на авто.

Украина бьет по НПЗ России: последние успешные атаки