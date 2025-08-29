Какие проверки проводят в портах России?

Российское предприятие "Росморпорт" объявило аукцион на обследование подводной части кораблей, стоящих на якорях в морских портах Астрахань и Оля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

На проверку судов готовы потратить 80 миллионов рублей, но есть условия:

Подводную часть одного корабля компания должна выполнить не дольше, чем за 5 часов.

Для обследования исполнитель должен использовать гидроакустическое оборудование и другие средства, сделать запись сонограммы, фото– и видеосъемку судна на наличие несоответствующих предметов и взрывчатки.

Проектом договора предусмотрено обследование винто-рулевого комплекса, вспомогательных устройств, носового бульба, технологических отверстий и донной арматуры,

– отмечается в сообщении.

Ранее "Росморпорт" уже объявляло похожие аукционы для проведения проверок в Балтийских портах России. Тогда цена обследования составляла 3 миллиарда рублей. Однако аукцион завершился в августе, а исполнителя работ так и не нашли.

На обследование подводной части судов выделяют по 80 миллионов рублей в таких портах:

Петропавловск-Камчатский;

Ванино;

Махачкала;

Советская Гавань.

Кроме того, предприятие проводит аукцион на проверку кораблей в морских портах Сахалина.

Стоит знать! В Минтрансе разработали правила обследования судов, которые заходят в морские порты России. Им хотят обязать судовладельцев проводить обязательный осмотр транспорта на якорной стоянке.

