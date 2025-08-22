Удар показал уязвимость логистики России даже вдали от фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании в соцсети X.
Как выглядит потопленное судно в порту "Оля"?
Украинские беспилотники 14 августа атаковали российское грузовое судно в порту "Оля" на Каспийском море. На борту находилось оборудование и боеприпасы из Ирана, в частности детали для дронов.
Спутниковые снимки от 19 августа подтверждают, что Россия пытается спасти остатки груза. Пораженный порт является важным логистическим центром для доставки иранского вооружения в Россию.
Спутниковые снимки пораженного судна в России / Фото Минобороны Великобритании
По данным Великобритании, атака произошла в около 640 километрах от украинской границы. Это свидетельствует о регулярных ударах БпЛА Украины вглубь России и проблемах российской ПВО с защитой стратегических объектов.
Британская разведка отмечает, что Киев продолжает совершенствовать беспилотные технологии, что затрудняет Москве удержание логистических каналов. Повреждение судна "Порт Оля-4" стало частью этой стратегии.
Иран, со своей стороны, поставляет России боеприпасы, ракеты и ударные дроны-камикадзе, а также помогает разворачивать их производство внутри страны. Однако Москва нарастила и собственное производство беспилотников.
Что известно об ударах по судам в России?
Подробнее об ударе в Каспийском море. Силы обороны 14 августа нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России. Поражено судно "Порт Оля-4", которое перевозило компоненты для дронов-камикадзе "Шахед" и боеприпасы из Ирана.
Порт расположен в селе с таким же названием в дельте Волги, на берегу реки Бахтемир, впадающей в Каспийское море.
Морской дрон ГУР 22 августа прорвался в бухту Новороссийска и уничтожил пятерых элитных российских водолазов. Взрыв произошел во время попытки поднять беспилотник для изучения.