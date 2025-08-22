Удар показал уязвимость логистики России даже вдали от фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании в соцсети X.

Смотрите также Поставки нефти через "Дружбу" могут остановиться на 5 дней: реакция Венгрии и Словакии

Как выглядит потопленное судно в порту "Оля"?

Украинские беспилотники 14 августа атаковали российское грузовое судно в порту "Оля" на Каспийском море. На борту находилось оборудование и боеприпасы из Ирана, в частности детали для дронов.

Спутниковые снимки от 19 августа подтверждают, что Россия пытается спасти остатки груза. Пораженный порт является важным логистическим центром для доставки иранского вооружения в Россию.

Спутниковые снимки пораженного судна в России / Фото Минобороны Великобритании

По данным Великобритании, атака произошла в около 640 километрах от украинской границы. Это свидетельствует о регулярных ударах БпЛА Украины вглубь России и проблемах российской ПВО с защитой стратегических объектов.

Британская разведка отмечает, что Киев продолжает совершенствовать беспилотные технологии, что затрудняет Москве удержание логистических каналов. Повреждение судна "Порт Оля-4" стало частью этой стратегии.

Иран, со своей стороны, поставляет России боеприпасы, ракеты и ударные дроны-камикадзе, а также помогает разворачивать их производство внутри страны. Однако Москва нарастила и собственное производство беспилотников.

Что известно об ударах по судам в России?