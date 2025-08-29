Перемогу України можуть наблизити лише дії нашої країни. Головне – давити на слабкі місця ворога на його території, що знищує економіку Росії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що в цьому українським військовим можуть допомогти наші партнери. І тут мовиться зовсім не про просування на фронті.

Дивіться також Атаки ЗСУ б’ють по кишені: Росія витратить десятки мільйонів на перевірку суден

Що може стати реальною причиною розвалу Росії?

Україна продовжує атакувати російські НПЗ, лише за останні дні українські дрони вразили 10 таких об'єктів на території країни-агресорки.

Єдиний механізм нашої перемоги – це розвал російської імперії. Він можливий через розвал економіки. Ударів є два – зовнішні санкції з опущенням ціни на нафту та наші удари по російській нафті,

– наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що за останні 3 – 4 тижні Україна знищила 17% переробки російської нафти, що становить приблизно мільйон тонн продукції на день. Ця втрата для росіян дуже серйозна.

"Якщо ми будемо продовжувати, що за 5 – 6 місяців ми можемо повністю покласти російську економіку. Ще рік вони протримаються на грошах, які друкують. Потім все, вони не зможуть фінансувати просування російської армії. Ось механізм нашої перемоги", – додав він.

Цікаво! Українські атаки спричиняють замкнуте коло проблем у Росії – через атаки на НПЗ в країні-агресорці знижується кількість палива. Водночас через удари по логістиці росіяни вимушено пересідають на авто.

Україна б'є по НПЗ Росії: останні успішні атаки