Россия продолжает ракетные и беспилотные удары по Украине. Они снова начали атаковать объекты критической инфраструктуры.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Путину так и не удается решить главную для себя задачу – захватить Украину. Весь украинский народ противостоит российским оккупантам.

Читайте также Ударом по Кабмину Путин начал новый этап войны против Украины, – The Times

Почему Россия усиливает атаки по Украине?

Как отметил Маломуж, Россия на протяжении всей полномасштабной войны не прекращала ракетные и беспилотные удары по Украине. В свое время Путин пытался через Трампа заставить наше государство к капитуляции. Ему не удалось этого достичь.

Сейчас он продолжает бить по мирному населению. И главное – требует увеличения этих ударов. Понятно, что будут атаки и по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы создать невыносимую жизнь на протяжении всей зимы,

– отметил Маломуж.

Россия накапливает дроны и ракеты. К примеру, во время атаки в ночь на 7 сентября они запустили более 800 беспилотников. Почти половина из них была имитаторами.

Удары по Украине: кратко