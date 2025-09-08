Вражеские удары по Украине будут только расти в масштабах, пока Россия сможет беспрепятственно наращивать производство "Шахедов". Это грозит уничтожением энергетической инфраструктуры Украины накануне и во время предстоящего зимнего сезона, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также На нем были надписи кириллицей: в Польше на границе с Беларусью упал дрон

Как Китай помогает России разрушать Украину?

Известно, что оккупанты:

расширяют производство ударных дронов большой дальности, в частности благодаря поддержке со стороны Китая;

существенно нарастили внутреннее производство "Шахедов", включая "Герани" (российские аналоги Shahed), "Гарпии" (аналогами с китайскими компонентами) и "Герберы" (вариантами-обманками);

открыли новую производственную линию на Ижевском электромеханическом заводе, где уже изготавливают дроны "Гарпия";

вложили много средств в развитие и модернизацию завода "Шахедов" в Алабуге.

Россия все больше полагается на Китай в поставках компонентов для дронов и не смогла бы поддерживать нынешние темпы и объемы производства подобных "Шахедам" дронов без этих комплектующих.

Согласно недавнему расследованию украинской разведывательной организации Frontelligence Insight, дроновой завод в Алабуге зависит от Китая по меньшей мере в 41 комплектующей для производства ударных дронов. Среди них – двигатели, электроника, механические части, аккумуляторы, антенны, радиооборудование, углеволокно, карбюраторы и телекоммуникационные модули.

Frontelligence Insight также оценила, что многие из тех дронов, которые Россия называет "отечественными", на самом деле только собираются в России, ведь большинство их деталей – китайского производства.

Кремль также открыл отдельный логистический центр в Алабуге для приема и обработки грузовых поездов непосредственно из Китая, вероятно, с целью оптимизации поставок китайских компонентов для дронов.

Что известно о росте воздушной угрозы со стороны России?