В Германии жалеют, что не сняли раньше запрет Украине на удары по России

Вице-канцлер Германии Роберт Габек выразил свое сожаление, что правительство страны во главе с Олафом Шольцом не дало разрешения нашему государству наносить удары предоставленным оружием по территории страны-агрессора раньше.

Об этом Габек сказал в интервью Augsburger Allgemeine.

Смотрите также Разрешили бить по территории России: США и Германия тоже поддержали право Украины на самооборону

Жаль от того, что не сняли раньше запрет Украине на удары по России

По словам вице-канцлера, Украине необходимо разрешить предотвращать атаки со стороны России для лучшей защиты жизней мирного населения.

Он добавил, что запрет на удары по России будет означать гибель большего количества людей.

Сейчас разрешение касается точно локализованного региона вокруг Харькова. Для самообороны, для защиты. Но правильно и то, что все, что мы решили, можно было бы решить быстрее,

– сказал Габек.

В то же время вице-канцлер Германии все же защищает Шольца от обвинений в затягивании процесса.

"Промедление – это неправильное слово. Нам предстоит принять очень тяжелые решения, поэтому хорошо все тщательно взвесить. В этом случае было принято правильное решение", – добавил Габек.

Разрешение Украине бить немецким оружием по России: что об этом известно

В пятницу, 31 мая, стало известно, что Германия разрешила ВСУ наносить удары по российской территории. В то же время радиус поражения не является большим. Так, немецкое оружие для ударов против России можно применять только в Харьковской области.

В издании Bild отметили, что радиус, по которому Силы обороны Украины могут наносить удары немецким оружием на территории России, небольшой: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров.

Заметим, что для ударов по территории страны-агрессора рассматриваются две системы вооружений Германии: