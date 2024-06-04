У Німеччині шкодують, що не зняли раніше заборону Україні на удари по Росії

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловив свій жаль, що уряд країни на чолі з Олаф Шольцом не дав дозволу нашій державі завдавати ударів наданою зброєю по території країни-агресорки раніше.

Про це Габек сказав в інтерв’ю Augsburger Allgemeine.

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Жаль від того, що не зняли раніше заборону Україні на удари по Росії

За словами віцеканцлера, Україні необхідно дозволити запобігати атакам з боку Росії для кращого захисту життів мирного населення.

Він додав, що заборона на удари по Росії означатиме загибель більшої кількості людей.

Зараз дозвіл стосується точно локалізованого регіону навколо Харкова. Для самооборони, для захисту. Але правильно й те, що все, що ми вирішили, можна було б вирішити швидше,

– сказав Габек.

Водночас віцеканцлер Німеччини все ж захищає Шольца від звинувачень у затягуванні процесу.

"Зволікання – це неправильне слово. Нам належить ухвалити дуже важкі рішення, тому добре все ретельно зважити. У цьому випадку було ухвалено правильне рішення", – додав Габек.

Дозвіл Україні бити німецькою зброєю по Росії: що про це відомо

В п'ятницю, 31 травня, стало відомо, що Німеччина дозволила ЗСУ завдавати удари по російській території. Водночас радіус ураження не є великий. Так, німецьку зброю для ударів проти Росії можна застосовувати лише у Харківській області.

У виданні Bild зазначили, що радіус, за яким Сили оборони України можуть завдавати ударів німецькою зброєю на території Росії, невеликий: максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів.

Зауважимо, що для ударів по території країни-агресорки розглядаються дві системи озброєнь Німеччини: