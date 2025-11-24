Их отлучили от церкви за непослушание: УГКЦ назвала фамилии львовских священников
- Львовская архиепархия УГКЦ официально отлучила шестерых священников, включая Василия Ковпака и Богдана Радюка, за нарушение церковных норм.
- В селе Прилбичи продолжается конфликт за храм между УГКЦ и последователями лефевристского движения под руководством отлученного Василия Ковпака.
На фоне церковного конфликта в селе Прилбичи Львовская архиепархия УГКЦ официально отлучила от церкви шесть отцов, в отношении которых в разные годы был введен запрет на совершение любых богослужений. Все эти решения остаются в силе и сегодня.
Подробности конфликта и имена отлученных от церкви отцов рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Zaxid.Net.
Читайте также Есть ли Бог на войне, грех ли уничтожать врага и как бойцы переживают потери собратьев: интервью с военным капелланом
Кто из священников попал в список?
В перечень священнослужителей Львовской архиепархии УГКЦ, которые официально лишены права совершать богослужения и считаются отлученными от церкви, вошли:
Василий Ковпак (58 лет) – священник, рукоположен в 1989 году, один из лидеров лефевристского движения и основатель Священнического братства святого священномученика Иосафата.
В 2004 году кардинал Любомир Гузар объявил, что отец Ковпак "самовольно вышел из лона УГКЦ" и наложил на него большую экскомунику за непослушание и деятельность вопреки церковной дисциплине. Его обвиняли в создании семинарии без разрешения и настаивании на проведении богослужений исключительно по старому чину.
Кроме того, в 2007 году Ватикан, через трибунал Конгрегации доктрины веры, подтвердил это решение. С тех пор священнику запретили совершать любые таинства, служить литургии, пользоваться правами клирика и участвовать в жизни Церкви.
Несмотря на это он не согласен с решением и продолжает служение в храме в микрорайоне Рясне во Львове.
Богдан Радюк (69 лет) – рукоположен в 1990 году, известен как последователь линии Василия Ковпака.
В 2007 году Львовская архиепархия признала его виновным в схизме и наложила наказание большой экскомуники. Отцу Радюку запрещено совершать любые литургические действия, принимать и совершать таинства или участвовать в церковном управлении. Он также не признает экскомуники и проводит служение в Прилбичах, где продолжается церковное противостояние.
Михаил Палий (52 года) – рукоположен в 2000 году.
В 2014 году получил от Апостольской столицы разрешение на освобождение от обета целибата, после чего потерял статус клирика.
Несмотря на это, по данным Стрыйской епархии, он продолжал выдавать себя за священника и выступал как "адвокат" в церковных делах, в частности защищая бывшего монаха Антония-Григория Планчака.
В 2018 году на него наложена малая экскомуника: ему запрещено принимать Пресвятую Евхаристию.
Роман Ваньо (74 года) – рукоположен в 1984 году, проживает в селе Руда-Краковецкая.
В 2023 году ему ему запретили священнодействовать из-за систематического нарушения церковных норм, участие в схизматических движениях и отказ вернуться к евхаристическому единению с УГКЦ.
Иван Кащук (71 год) – священник из Краковца, рукоположен в 1978 году. В 2018 году он получил годовую суспензию за сослужение с некатолическим священником – собственным сыном, который является настоятелем православной общины.
Несмотря на предостережения, отец Кащук продолжал такие практики.
В 2022 году запрет продлили из-за дальнейшего нарушения канонов и нежелания вернуться к единству с Церковью.
Михаил Коваль (62 года) – бывший редемпторист, рукоположен в 1992 году. В 2020 году он вместе с "поддиаконом" Михаилом пытался возвести незаконную часовню в парке "Высокий замок" во Львове, представляясь как члены "единой соборной апостольской церкви УГКЦ".
Тогда синкел по делам монашества Юстин Бойко отметил, что Коваль не имеет никакого отношения к УГКЦ и был отстранен из монастыря из-за дисциплинарных проступков и проблем психологического характера.
В 2023 году УГКЦ официально сообщила, что Михаилу Ковалю категорически запрещено выполнять любые священнослужения, а духовенству – сослужить с ним.
Больше о церковном конфликте
- 17 ноября в селе Прилбичи на Львовщине актуализировался конфликт за храм между прихожанами УГКЦ и последователями лефевристского движения, которым руководит отлученный священник Василий Ковпак.
- Председатель местной общины УГКЦ Андрей Стадницкий сообщил, что противостояние продолжается с 2007 года, когда сторонники Ковпака впервые захватили храм, а впоследствии УГКЦ вернула право богослужений.
- Он отметил, что договоренности о поочередном служении были лишь устными и не имели юридической силы. Поскольку церковь официально принадлежит УГКЦ, общине вернули полный доступ ко всем помещениям и установили сигнализацию.
- По словам Стадницкого, сторонники Ковпака снова силой вошли в храм, взломав замки, из-за чего сработала охранная система и прибыла полиция. Он считает деятельность этой группы деструктивной.