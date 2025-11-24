Их отлучили от церкви за непослушание: УГКЦ назвала фамилии львовских священников

На фоне церковного конфликта в селе Прилбичи Львовская архиепархия УГКЦ официально отлучила от церкви шесть отцов, в отношении которых в разные годы был введен запрет на совершение любых богослужений. Все эти решения остаются в силе и сегодня.

Подробности конфликта и имена отлученных от церкви отцов рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Zaxid.Net.

Читайте также Есть ли Бог на войне, грех ли уничтожать врага и как бойцы переживают потери собратьев: интервью с военным капелланом

Кто из священников попал в список?

В перечень священнослужителей Львовской архиепархии УГКЦ, которые официально лишены права совершать богослужения и считаются отлученными от церкви, вошли:

Василий Ковпак (58 лет) – священник, рукоположен в 1989 году, один из лидеров лефевристского движения и основатель Священнического братства святого священномученика Иосафата.

В 2004 году кардинал Любомир Гузар объявил, что отец Ковпак "самовольно вышел из лона УГКЦ" и наложил на него большую экскомунику за непослушание и деятельность вопреки церковной дисциплине. Его обвиняли в создании семинарии без разрешения и настаивании на проведении богослужений исключительно по старому чину.

Кроме того, в 2007 году Ватикан, через трибунал Конгрегации доктрины веры, подтвердил это решение. С тех пор священнику запретили совершать любые таинства, служить литургии, пользоваться правами клирика и участвовать в жизни Церкви.

Несмотря на это он не согласен с решением и продолжает служение в храме в микрорайоне Рясне во Львове.

Богдан Радюк (69 лет) – рукоположен в 1990 году, известен как последователь линии Василия Ковпака.

В 2007 году Львовская архиепархия признала его виновным в схизме и наложила наказание большой экскомуники. Отцу Радюку запрещено совершать любые литургические действия, принимать и совершать таинства или участвовать в церковном управлении. Он также не признает экскомуники и проводит служение в Прилбичах, где продолжается церковное противостояние.

Михаил Палий (52 года) – рукоположен в 2000 году.

В 2014 году получил от Апостольской столицы разрешение на освобождение от обета целибата, после чего потерял статус клирика.

Несмотря на это, по данным Стрыйской епархии, он продолжал выдавать себя за священника и выступал как "адвокат" в церковных делах, в частности защищая бывшего монаха Антония-Григория Планчака.

В 2018 году на него наложена малая экскомуника: ему запрещено принимать Пресвятую Евхаристию.

Роман Ваньо (74 года) – рукоположен в 1984 году, проживает в селе Руда-Краковецкая.

В 2023 году ему ему запретили священнодействовать из-за систематического нарушения церковных норм, участие в схизматических движениях и отказ вернуться к евхаристическому единению с УГКЦ.

Иван Кащук (71 год) – священник из Краковца, рукоположен в 1978 году. В 2018 году он получил годовую суспензию за сослужение с некатолическим священником – собственным сыном, который является настоятелем православной общины.

Несмотря на предостережения, отец Кащук продолжал такие практики.

В 2022 году запрет продлили из-за дальнейшего нарушения канонов и нежелания вернуться к единству с Церковью.

Михаил Коваль (62 года) – бывший редемпторист, рукоположен в 1992 году. В 2020 году он вместе с "поддиаконом" Михаилом пытался возвести незаконную часовню в парке "Высокий замок" во Львове, представляясь как члены "единой соборной апостольской церкви УГКЦ".

Тогда синкел по делам монашества Юстин Бойко отметил, что Коваль не имеет никакого отношения к УГКЦ и был отстранен из монастыря из-за дисциплинарных проступков и проблем психологического характера.

В 2023 году УГКЦ официально сообщила, что Михаилу Ковалю категорически запрещено выполнять любые священнослужения, а духовенству – сослужить с ним.

Больше о церковном конфликте