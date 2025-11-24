Может ли наступить уголовная ответственность за игнорирование повестки по почте: объяснение юристов

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. После обновления постановления о порядке вручения повесток такие документы могут присылать по почте.

Однако возвращение письма не всегда предусматривает уголовную ответственность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ юристов Юрия Айвазяна и Владислава Дерия на портале "ЮРИСТЫ.UA".

Что следует знать о вручении повесток по почте?

По словам юристов, возвращение заказного письма не является основанием для уголовного обвинения. Перспективы таких дел остаются неопределенными, поскольку ключевым фактором является доказательство умысла уклонения.

Получить письмо военнообязанному могут помешать вполне объективные обстоятельства: отпуск, пребывание на стационарном лечении, пребывание вне дома или другие. При таких условиях нет подтвержденного намерения избежать выполнения обязанности, поэтому военнообязанный не может понести уголовную ответственность.

Юристы подчеркивают, что уголовная статья может применяться только тогда, когда следствие докажет осознанное нежелание выполнить требования законодательства. Если умысел невозможно доказать или его нет, основания отсутствуют.

В условиях, что оператор почтовой связи не сообщил получателю о повестке или военнообязанный имеет уважительные причины для неявки, уголовное производство должно быть закрыто, поскольку такие обстоятельства прямо свидетельствуют об отсутствии состава преступления.

Отправка повесток по почте: коротко о главном