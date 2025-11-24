Может ли наступить уголовная ответственность за игнорирование повестки по почте: объяснение юристов
- Возврат заказного письма с повесткой не является основанием для уголовного обвинения, если нет доказанного умысла уклонения.
- Уголовная ответственность может наступить только при условии доказанного осознанного нежелания выполнить требования законодательства.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. После обновления постановления о порядке вручения повесток такие документы могут присылать по почте.
Однако возвращение письма не всегда предусматривает уголовную ответственность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ юристов Юрия Айвазяна и Владислава Дерия на портале "ЮРИСТЫ.UA".
Что следует знать о вручении повесток по почте?
По словам юристов, возвращение заказного письма не является основанием для уголовного обвинения. Перспективы таких дел остаются неопределенными, поскольку ключевым фактором является доказательство умысла уклонения.
Получить письмо военнообязанному могут помешать вполне объективные обстоятельства: отпуск, пребывание на стационарном лечении, пребывание вне дома или другие. При таких условиях нет подтвержденного намерения избежать выполнения обязанности, поэтому военнообязанный не может понести уголовную ответственность.
Юристы подчеркивают, что уголовная статья может применяться только тогда, когда следствие докажет осознанное нежелание выполнить требования законодательства. Если умысел невозможно доказать или его нет, основания отсутствуют.
В условиях, что оператор почтовой связи не сообщил получателю о повестке или военнообязанный имеет уважительные причины для неявки, уголовное производство должно быть закрыто, поскольку такие обстоятельства прямо свидетельствуют об отсутствии состава преступления.
Отправка повесток по почте: коротко о главном
Ранее Кабмин разрешил отправлять "боевые" повестки по почте, а не только вручать лично под подпись. Такие изменения направлены на повышение эффективности работы ТЦК через централизацию, цифровизацию и четкое регулирование механизмов вручения повесток.
Стоит заметить, что документ должен содержать название "Повестка", персональные данные, цель вызова, дату, время и место, печать и подпись ответственного лица.
Повестка, отправлена по почте, имеет такую же юридическую силу, как и врученная лично. Однако необходимо убедиться, что она правильно заполнена.