В Украине могут усилить ответственность за незаконное пересечение границы. Соответствующий законопроект уже одобрило правительство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Какие изменения могут ввести?

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона, который предлагает передать полномочия по рассмотрению дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе. Речь идет о статье 204-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Также предлагают дополнить статью 332 Уголовного кодекса "Незаконная переправка лиц через государственную границу" квалифицирующим признаком в виде совершения уголовного преступления в условиях военного положения. Установить уголовную ответственность за:

незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу;

препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение;

нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины.

Также предлагают установить обязанность соблюдения военнообязанными (призывниками и резервистами) срока пребывания за пределами Украины и тому подобное.

Какая ответственность сейчас предусмотрена за незаконное пересечение границы?

Согласно действующему законодательству, за незаконное пересечение границы грозит административная или уголовная ответственность. Все зависит от обстоятельств и способа пересечения.

В адвокатском объединении "Бачинский и партнеры" объяснили, когда именно грозит уголовная ответственность. В частности, отметили, что она может наступать по следующим статьям Уголовного кодекса:

Статья 358. Ответственность может наступить, если лицо использует для пересечения границы поддельные документы. Например, поддельный паспорт, где указано, что мужчине якобы 17 лет, когда фактически уже исполнилось 18 лет, поддельные выводы ВВК о признании непригодным и тому подобное. За это может грозить штраф или ограничение свободы. Статья 369. Ответственность наступает, если лицо пытается подкупить пограничника. Кстати, грозит за само предложение взятки, независимо от того принял ли пограничник ее и независимой того, удалось ли пересечь границу. Наказание – штраф или до 4 лет лишения свободы. Статья 336. Ответственность наступает за уклонение от мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Если с уклонистом поймали и организаторов незаконного пересечения, то последним грозит от 3 до 5 лет за решеткой.

Во всех случаях незаконного пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет независимо от способа, их действия могут также квалифицироваться по статье 336 УК Украины, поскольку сегодня чаще всего незаконное пересечение осуществляют именно с целью уклонения от призыва,

– отметили адвокаты.

Административная ответственность сейчас грозит за пересечение границы вне пунктов пропуска (например, через лес, реку, в багажнике авто и так далее), предоставление чужого документа при пересечении (например, паспорта женщины, переодевшись). В таком случае ответственность наступает по статье 204-1.

По словам адвокатов, грозит штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.