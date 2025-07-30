Он ехал рейсовым автобусом вместе со своей сожительницей. Они заняли места в конце салона, чтобы не привлекать внимания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Пересечение границы не удалось

На трассе "Одесса-Рени" пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Для этого он переоделся в женщину.

Во время проверки документов пограничники заметили пассажира и заподозрили неладное. Он был одет в черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье.

Впоследствии выяснилось, что под видом женщины путешествует 30-летний мужчина. Он рассказал, что купил одежду в секонд-хенде в Одессе, чтобы "сменить пол" и пересечь границу.

Задержание переодетого мужчины пограничниками: смотрите видео

Впрочем попытка побега завершилась на пограничном пункте. Мужчина привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что другой человек на украинско-польской границе пытался выехать из страны с двумя женами – нынешней и бывшей.