Він їхав рейсовим автобусом разом зі своєю співмешканкою. Вони зайняли місця в кінці салону, аби не привертати уваги. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Перетин кордону не вдався

На трасі "Одеса-Рені" прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Для цього він переодягнувся у жінку.

Під час перевірки документів прикордонники помітили пасажира та запідозрили неладне. Він був одягнений у чорну перуку, сонцезахисні окуляри та атласну сукню.

Згодом з'ясувалося, що під виглядом жінки подорожує 30-річний чоловік. Він розповів, що купив одяг у секонд-хенді в Одесі, щоби "змінити стать" і перетнути кордон.

Затримання перевдягненого чоловіка прикордонниками: дивіться відео

Втім спроба втечі завершилася на прикордонному пункті. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Справу скеровано до суду.

Раніше повідомлялось, що інший чоловік на українсько-польському кордоні намагався виїхати з країни з двома дружинами – теперішньою та колишньою.