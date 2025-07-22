Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

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Як прикордонники викрили родинні вузли зі складною геометрією?

На пункті пропуску "Смільниця" 54-річний уродженець Донеччини намагався виїхати з країни в компанії одразу двох дружин – колишньої та теперішньої. Шлюб з 66-річною жінкою той уклав невдовзі після офіційного розлучення.

Виявилося, що його нова обраниця – сусідка, яка раніше вже була заміжня за 30-річним племінником попередньої дружини того ж чоловіка,

– повідомили прикордонники.