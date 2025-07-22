Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.
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Як прикордонники викрили родинні вузли зі складною геометрією?
На пункті пропуску "Смільниця" 54-річний уродженець Донеччини намагався виїхати з країни в компанії одразу двох дружин – колишньої та теперішньої. Шлюб з 66-річною жінкою той уклав невдовзі після офіційного розлучення.
Виявилося, що його нова обраниця – сусідка, яка раніше вже була заміжня за 30-річним племінником попередньої дружини того ж чоловіка,
– повідомили прикордонники.
Ще одну химерну історію зафіксовано в "Нижанковичах". Цього разу 37-річний уродженець Сумщини одружився із 47-річною жінкою, яка має інвалідність ІІІ групи. "Підсобив" у пошуках нареченої брат чоловіка, познайомивши його з обраницею.
До слова, нещодавно ДПСУ розповіли історію 19-річного жителя Львова, який намагався 13 разів незаконно перетнути кордон. Юнак не мав документів і намагався знайти кращі життєві умови в ЄС.