Інцидент стався на пункті пропуску "Тиса". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Західному регіональному управлінні ДПСУ.

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Юнак "штурмував" кордон з листопада

У ДПСУ розповіли, що прикордонники оглядали вантажівки і помітили хлопця, який пішки йшов у сторону кордону з Угорщиною.

Він при собі не мав жодних документів.

Хлопець розповів прикордонникам, що має складне матеріальне становище, а тому хотів знайти кращі умови життя у країнах ЄС.

Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону,

– розповіли у ДПСУ.

Однак, як ця, так і решта 12 спроб закінчилися невдало. Юнак "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною ще з листопада 2024 року.

Його притягнули до адміністративної відповідальності.