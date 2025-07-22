Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница.
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Как пограничники разоблачили семейные узлы со сложной геометрией?
На пункте пропуска "Смильница" 54-летний уроженец Донецкой области пытался выехать из страны в компании сразу двух жен – бывшей и нынешней. Брак с 66-летней женщиной тот заключил вскоре после официального развода.
Оказалось, что его новая избранница – соседка, которая ранее уже была замужем за 30-летним племянником предыдущей жены того же мужчины,
– сообщили пограничники.
Еще одну причудливую историю зафиксировано в "Нижанковичах". На этот раз 37-летний уроженец Сумщины женился на 47-летней женщине, которая имеет инвалидность III группы. "Подсобил" в поисках невесты брат мужчины, познакомив его с избранницей.
К слову, недавно ГПСУ рассказали историю 19-летнего жителя Львова, который пытался 13 раз незаконно пересечь границу. Юноша не имел документов и пытался найти лучшие жизненные условия в ЕС.