Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Смотрите также Понял, что жив – это уже хорошо, – интервью с Егором Бабенко о тяжелых ранениях и новой жизни

Как пограничники разоблачили семейные узлы со сложной геометрией?

На пункте пропуска "Смильница" 54-летний уроженец Донецкой области пытался выехать из страны в компании сразу двух жен – бывшей и нынешней. Брак с 66-летней женщиной тот заключил вскоре после официального развода.

Оказалось, что его новая избранница – соседка, которая ранее уже была замужем за 30-летним племянником предыдущей жены того же мужчины,

– сообщили пограничники.