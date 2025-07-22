В ночь на 9 марта 2022 года Россия в очередной раз атаковала Украину – был "прилет" на Николаевщину, в результате которого пострадали украинские пограничники. Среди них был Егор Бабенко.

Парень помнит все о том дне, он выбирался сквозь пламя, еще не понимая, что его ждет дальше. Егор лежал в больнице, его глаза были глубоко обожжены, из-за чего он не мог посмотреть на себя. Несмотря на это уже ощущал – внешне он теперь другой.

Военный психолог и украинский пограничник Егор Бабенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как ему удалось вернуться к жизни после сложного ранения и чем планирует заниматься в дальнейшем.

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"Пламя, дым, трудно дышать": о дне, когда получил ранение

Вследствие российской атаки вы получили очень тяжелые ранения. Помните тот день и как все происходило, учитывая состояние, в котором были?

Я не терял сознание, поэтому вполне помню. Проснулся от того, что услышал странные звуки. Подумал, что это выстрелы, поэтому потянулся за автоматом. После этого увидел, что в комнате пламя, дым, трудно дышать. Я не совсем понимал, что происходит. Я пытался пройти к выходу, но из-за дыма это сложно удавалось. Все же с помощью других я выбрался.

Приехал мой командир, вместе с водителем доставили меня в районную больницу. Там уже сказали, что нужно в профильную больницу и доставили меня в Одессу.

Я помню, как меня завезли туда, а дальше 2 – 3 дня не помню вообще. Возможно, это из-за многочисленных операций и обезболивающих.

Какие части тела и органы пострадали больше всего? Сколько операций вы уже перенесли?

Больше всего пострадало лицо, голова и дыхательные пути. Самое сложное, собственно, дыхательные пути. Если внешне кожа регенерируется, то внутренне это происходит очень долго и сложно.

Операции я не считал, честно. Очень много. Это и пересадки кожи, и вмешательства в трахею…

"Я волновался за родителей": о моральном состоянии

Что помогало вам собираться с силами и уверенно проходить лечение? Каким было моральное состояние?

Я вспоминаю, что я не так уж и плохо себя чувствовал морально. Я понимал, что я жив – это уже очень хорошо. Руки и ноги целы.

Больше всего я переживал за родных, как они это воспримут. Это всегда довольно шокирует, когда кто-то из твоих близких получает ранения или что-то подобное.

Я старался держаться, чтобы и им также было легче.

Как все же родители вели себя в этой ситуации?

Мама была дома в Днепропетровской области (на момент "прилета" и ранения Егора, – 24 Канал). Папа встретил полномасштабное вторжение в Донецкой области. Для папы мое ранение точно было шоком, но он больше понимал, что такое может случиться. А мама... Она просто мужественно это восприняла. Она раньше была медсестрой в реанимации, возможно, это также повлияло на восприятие.

"Потерял 30 килограммов веса": реабилитация и новый быт

Ваше моральное состояние в этой ситуации поражает, откровенно. Как все давалось физически? Когда вы смогли встать на ноги?

У меня реабилитация была постепенная. Ориентировочно в середине апреля – в начале мая я уже ходил, но очень медленно. Тогда я потерял примерно 30 килограммов веса, многочисленные пересадки кожи также влияли на передвижение. Тогда меня учили заново ходить.

Нестабильное дыхание также усложняло ситуацию, ведь сильно не походишь, когда трудно дышать. В начале июня я уже начал немного выходить на улицу.

Егор Бабенко после ранения / Фото предоставлено 24 Каналу

Вы понимали, что последствия от ранения с вами теперь надолго. Новый быт и новая жизнь, к которой приходилось приспосабливаться. Мы с вами свободно переписывались в соцсети, несмотря на то, что у вас ампутированы все 10 пальцев. Как это удается?

В больнице у меня был планшет, чтобы хоть как-то проводить досуг: смотреть фильмы, сериалы. Руки были замотаны, мне дали стилус и мы еще долго думали, как его привязать к руке.

Затем, когда в Испании уже сняли бинты, это было в июле 2022 года, я начал пробовать печатать самостоятельно руками. У меня получилось и я понял, что стилус не нужен. Да, это было труднее делать в начале. Немного помогала мама, но я понимал, что не всегда будет рядом кто-то, чтобы помочь. Методом проб и ошибок я пытался сделать все, что мне надо было. Таким образом находил решение.

"Полноценно заговорил спустя почти 3 года"

По общению – сейчас у вас есть трубка с клапаном, благодаря которой слышно все, что скажете. Так было с начала лечения?

Нет, я мог говорить, но у меня была другая трубка, простая. Звук был очень шипящий, непонятный. При тех условиях мы бы с вами сейчас не могли так свободно говорить. Поэтому я не считаю, что тот разговор был полноценным.

На таком уровне как сейчас я не говорил до декабря 2024 года. Те люди, которые со мной говорили каждый день, – мама и сестра – они понимали меня. Но для новых людей было очень сложно привыкнуть.

Это было облегчение, вау-эффект (когда установили улучшенную трубку, – 24 Канал). Я в тот же вечер решил записать видео для инстаграма: "Смотрите, теперь меня можно слушать". Родные понимали, насколько это для меня прогресс.

Видео Егора Бабенко в тот вечер:

"Детям нужно объяснять": о первом выходе на улицу

В своем блоге вы писали о том, что вам было сложно решиться на то, чтобы опубликовать свое фото после ранения. Каким был первый "выход в свет"? Ловили ли на себе странные взгляды?

У меня немного нетипичный путь. Когда я был в Украине, то на улице много людей с ранениями, поэтому никто особо не реагировал. Раненых людей сейчас много.

Полноценно я вышел на улицу в Испании, язык не знал, поэтому и не волновался. Даже если бы люди что-то плохое говорили – я бы этого не понял. Возможно, от этого и было легче.

Я все-таки решил опубликовать первое фото в сети – я не мог этого не сделать, ведь это было сообщение благодарности после того, как Красный Крест поступил очень плохо по отношению к нам. Поэтому я понимал, что это надо сделать. Я был очень удивлен, что была такая большая поддержка. Многие люди начали писать хорошие слова, это вдохновляло.

Бывало ли, что слышали что-то плохое в свою сторону от бестактных людей?

Крайне редко кто-то решается сказать что-то плохое. Обычно это дети, которым, скорее всего, родители просто не объясняют ситуацию в стране. Они даже не знают, как правильно реагировать.

Да, нас ждет непростое время даже после завершения войны. На улицах будет много людей с последствиями ранений.

Однозначно. Родителям надо говорить с детьми. Для начала самим родителям надо поинтересоваться этой темой, как правильно ее подать, а потом уже объяснять детям. Думать, что кто-то другой объяснит это вашим детям – нет, так не работает.

"Неадекватный сосед-россиянин и ужасные условия": о конфликте с Красным Крестом

Вы упомянули о конфликте с Красным Крестом. Расскажите подробнее, в чем была проблема?

Нас пригласили в Испанию на лечение, я был там не один военный из Украины. Красный Крест предоставлял нам жилье, но в один момент, когда я в очередной раз был в больнице, нам пришло письмо – завтра утром выезд, соберите вещи, вас будут перевозить в другое жилье.

Это был шок, ведь я тогда был в больнице. Времени на то, чтобы собрать вещи – несколько часов. Однако самый большой ужас был, когда мы увидели новые условия.

Это просто комната в якобы отеле-хостеле, которая рассчитана на 2 человек, а нас было 3. Условия, которые там были – точно не для человека, который находится на лечении. О неадекватном соседе-россиянине нечего и говорить.

Сразу после приезда туда объявили правила: посетителей нельзя, волонтеров – только по предварительному согласованию. Мы подняли общественный резонанс, что это ненормально, когда военных приглашают на лечение в другую страну, а потом ведут себя так. Тогда заговорили и волонтеры, и обычные люди, и консульство – вопрос удалось решить.

Как Егор Бабенко стал военным психологом

Сейчас вы развиваетесь в направлении психологии. В частности, являетесь военным психологом в спортивно-реабилитационном центре для ветеранов "Титановые". Как к этому пришли?

Когда я понял, что воевать уже точно не смогу, я подумал: у меня есть образование, собственный опыт службы и ранение. Это надо использовать, чтобы помочь людям, которые оказались в похожей ситуации. Тогда я начал искать актуальные для меня онлайн-курсы.

По возвращении в Украину я встретился с Вячеславом Запорожцем – основателем реабилитационного центра "Титановые". Он меня спросил, чем я планирую заниматься. Я сказал, что хочу быть психологом, работать с военными. Он ответил, что они как раз ищут человека на эту должность. И вот, с февраля 2025 года – я там.

Что бы вы посоветовали военным, которые получили ранения и находятся в похожей ситуации?

Я понимаю, что не все доверяют психологу, не все могут найти своего человека. Не все даже понимают, что им нужен психолог. Поэтому для начала стоит начать с общих тренингов для военных. Или же просто посещать мероприятия, на которых собираются ветераны. Поддержка от людей, которые пережили похожий опыт – это очень кстати.

Сейчас Егор Бабенко готовится к протезированию пальцев. Он уже был на первых примерках протезов и признается – без них сейчас кажется проще, ведь уже научился все делать без пальцев.

На будущее у военного психолога много планов, он уверенно учится жить свою новую жизнь, которую цинично изменила Россия за одну секунду. Более того, его главная цель сейчас – помогать другим преодолевать этот травмирующий опыт. Сил для этого точно достаточно.