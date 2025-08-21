В Україні можуть посилити відповідальність за незаконний перетин кордону. Відповідний законопроєкт уже схвалив уряд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Які зміни можуть запровадити?

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону, який пропонує передати повноваження з розгляду справ про незаконний перетин кордону Держприкордонслужбі. Йдеться про статтю 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також пропонують доповнити статтю 332 Кримінального кодексу "Незаконне переправлення осіб через державний кордон" кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану. Встановити кримінальну відповідальність за:

незаконний перетин державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення призовником, військовозобов'язаним встановленого строку перебування за межами України.

Також пропонують встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними (призовниками та резервістами) строку перебування за межами України тощо.

Яка відповідальність зараз передбачена за незаконний перетин кордону?

Згідно з чинним законодавством, за незаконний перетин кордону загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Усе залежить від обставин і способу перетину.

В адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери" пояснили, коли саме загрожує кримінальна відповідальність. Зокрема, зазначили, що вона може наставати за такими статтями Кримінального кодексу:

Стаття 358. Відповідальність може настати, якщо особа використовує для перетину кордону підроблені документи. Наприклад, підроблений паспорт, де зазначено, що чоловіку нібито 17 років, коли фактично вже виповнилося 18 років, підробленні висновки ВЛК про визнання непридатним тощо. За це може загрожувати штраф або обмеження волі. Стаття 369. Відповідальність настає, якщо особа намагається підкупити прикордонника. До речі, загрожує за саму пропозицію хабаря, незалежно від того чи прикордонник прийняв її й незалежної того, чи вдалося перетнути кордон. Покарання – штраф або до 4 років позбавлення волі. Стаття 336. Відповідальність настає за ухилення від мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. Якщо з ухилянтом зловили й організаторів незаконного перетину, то останнім загрожує від 3 до 5 років за ґратами.

В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років незалежно від способу, їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України, оскільки сьогодні найчастіше незаконний перетин здійснюють саме з метою ухилення від призову,

– зазначили адвокати.

Адміністративна відповідальність зараз загрожує за перетин кордону поза пунктами пропуску (наприклад, через ліс, річку, у багажнику авто тощо), надання чужого документа при перетині (наприклад, паспорта жінки, переодягнувшись). У такому випадку відповідальність настає за статтею 204-1.

За словами адвокатів, загрожує штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.