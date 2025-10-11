11 октября Александр Лукашенко приказал перевести войска Беларуси в повышенную боевую готовность. В минобороны страны говорят, что это делают для того, чтобы оценить способность белорусской армии оперативно реагировать на возможные вызовы.

Увеличилась ли угроза для Украины с севера на фоне проверки Беларуси своей боеготовности, в эфире телемарафона ответил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне сбросили авиабомбу на храм в Константиновке: есть погибшие и раненые

Возросла ли опасность для Украины из Беларуси?

Демченко отметил, что Беларусь не впервые прибегает к подобным действиям. По его словам, Минск и в дальнейшем будет нагнетать ситуацию проверкой боеготовности всей армии или каких-то отдельных составляющих. Будут и совместные учения с Россией вроде тех, что недавно закончились.

Надо трезво оценивать то, что происходит на территории Беларуси, и готовиться к развитию любых сценариев,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Он призвал не забывать 2021 год, когда Беларусь открыла свою границу для вторжения российских войск в Украину.

В то же время Демченко успокоил, что у украинской границы какой-то активности со стороны Беларуси не замечено. Никаких действий по перемещению техники и личного состава в направлении границы с Украиной белорусы не осуществляют.

Еще с 2022 года Беларусь держит определенные свои подразделения по направлению территории Украины. В Минске объясняют усиление этого участка возможной угрозой со стороны нашей страны.

Однако, отметил Демченко, направление со стороны Беларуси, по-прежнему, остается угрожающим для Украины. Поэтому делается все, чтобы укрепить границы и иметь возможность ответить на любые вызовы.

К слову, политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк в эфире 24 Канала считает, что приведение белорусской армии в боевую готовность – это часть ИПСО в рамках гибридной войны России против стран НАТО и Европейского Союза. Таким образом агрессор и его союзница давят на своих соседей – Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. Беларусь неспособна к проведению наступательных операций на территории Украины, но ее военных россияне могут использовать для провокаций.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?