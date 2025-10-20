Беларусь продолжает сохранять потенциальную опасность для Украины и стран Европы. Россияне могут использовать территорию союзной страны для провокаций.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий оценил угрозу со стороны Беларуси по состоянию на сейчас во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что говорят в ГУР о рисках со стороны Беларуси?

Генерал-майор отметил, что разведка постоянно мониторит всю ситуацию, которая связана с территорией Беларуси, с военной активностью не только белорусских сил, но и российских.

Сейчас мощных группировок там нет. Уровень угрозы непосредственно с территории Беларуси остается на низком уровне. Однако в Кремле сохраняются планы использовать территорию союзника для агрессии.

По словам Скибицкого, Россия действительно готовится к возможному конфликту. Вместе с Беларусью они планируют операцию не только против Украины, но и стран Балтии, Северной Европы и прежде всего Польши.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью?