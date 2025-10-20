Планирует ли Россия использовать Беларусь против Украины и союзников: ответ ГУР
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что угроза со стороны Беларуси остается на низком уровне.
- Россия и Беларусь планируют провокации против стран Европы.
Беларусь продолжает сохранять потенциальную опасность для Украины и стран Европы. Россияне могут использовать территорию союзной страны для провокаций.
Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий оценил угрозу со стороны Беларуси по состоянию на сейчас во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что говорят в ГУР о рисках со стороны Беларуси?
Генерал-майор отметил, что разведка постоянно мониторит всю ситуацию, которая связана с территорией Беларуси, с военной активностью не только белорусских сил, но и российских.
Сейчас мощных группировок там нет. Уровень угрозы непосредственно с территории Беларуси остается на низком уровне. Однако в Кремле сохраняются планы использовать территорию союзника для агрессии.
По словам Скибицкого, Россия действительно готовится к возможному конфликту. Вместе с Беларусью они планируют операцию не только против Украины, но и стран Балтии, Северной Европы и прежде всего Польши.
Что известно о ситуации на границе с Беларусью?
- 11 октября Александр Лукашенко приказал привести белорусскую армию в полную боевую готовность. Самопровозглашенный президент объяснил, что эти меры нужны для того, чтобы проверить боеспособность страны.
- В ГПСУ тогда объяснили, что направление со стороны Беларуси остается угрожающим. Никаких действий по перемещению техники и личного состава в направлении границы с Украиной белорусы не осуществляют. В то же время в Госпогранслужбе считают, что Минск и в дальнейшем будет пытаться нагнетать ситуацию в приграничье путем проведения совместных учений или проверкой боеготовности.
- Президент Украины Владимир Зеленский получил секретные данные от СВР о планах России по дальнейшему использованию территории Беларуси для гибридной войны против Европы, в частности запусков беспилотников по Польше.
- Эксперты считают, оккупанты вряд ли решатся на наземные или воздушные боевые операции с территории Беларуси, во избежание экономических санкций.