Чи планує Росія використовувати Білорусь проти України та союзників: відповідь ГУР
- Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що загроза з боку Білорусі залишається на низькому рівні.
- Росія та Білорусь планують провокації проти країн Європи.
Білорусь продовжує зберігати потенційну небезпеку для України та країн Європи. Росіяни можуть використовувати територію союзної країни для провокацій.
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький оцінив загрозу з боку Білорусі станом на зараз під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Лукашенко грає на 3 фронти, – Коваленко сказав, чи є загроза наступу з Білорусі
Що кажуть у ГУР про ризики з боку Білорусі?
Генерал-майор наголосив, що розвідка постійно моніторить усю ситуацію, яка пов'язана з територією Білорусі, з військовою активністю не лише білоруських сил, але й російських.
Наразі потужних угруповань там немає. Рівень загрози безпосередньо з території Білорусі залишається на низькому рівні. Однак у Кремлі зберігаються плани використати територію союзниці для агресії.
За словами Скібіцького, Росія справді готується до можливого конфлікту. Разом із Білоруссю вони планують операцію не лише проти України, але й країн Балтії, Північної Європи та передусім Польщі.
Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю?
- 11 жовтня Олександр Лукашенко наказав привести білоруську армію у повну бойову готовність. Самопроголошений президент пояснив, що ці заходи потрібні для того, аби перевірити боєздатність країни.
- У ДПСУ тоді пояснили, що напрямок з боку Білорусі залишається загрозливим. Жодних дій щодо переміщення техніки й особового складу в напрямку кордону з Україною білоруси не здійснюють. Водночас у Держприкордонслужбі вважають, що Мінськ й надалі намагатиметься нагнітати ситуацію у прикордонні шляхом проведення спільних навчань чи перевіркою боєготовності.
- Президент України Володимир Зеленський отримав таємні дані від СЗР про плани Росії щодо подальшого використання території Білорусі для гібридної війни проти Європи, зокрема запусків безпілотників по Польщі.
- Експерти вважають, окупанти навряд чи наважаться на наземні або повітряні бойові операції з території Білорусі, щоб уникнути економічних санкцій.