В ночь на 21 августа Россия запустила на Украину ударные дроны. В сети также сообщают об активности вражеской авиации и выводе ракетоносителя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.

Обратите внимание Россия запустила "Шахеды": тревога в Киеве и ряде областей

Есть ли угроза ракетного обстрела сегодня?

Около 23:00 OSINT-канал "Каменская крыса" написал, что отмечены действия России, которые "указывают на подготовку к нанесению ракетного удара" с применением стратегической авиации. В то же время призвали сохранять спокойствие.

Уже через несколько минут отметили, что, по предварительной информации, вроде бы возможно применение ракет "Кинжал" с 3 бортов МиГ-31К в течение ночи.

Впоследствии также сообщили об угрозе применения крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Мониторинговые каналы пишут, что в море выведен 1 подводный носитель. Возможен залп – 6 ракет.

В 23:57 написали о взлете стратегического бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Энгельс-2". Также через несколько минут сообщили о взлете Ту-95МС, позже – про еще один, уже с "Оленьи".

По состоянию на 00:26 пишут уже о 4 бортах Ту-95 в воздухе.

Обратите внимание! Официальных сообщений об угрозе ракетного обстрела пока не было. Воздушные силы предупреждали только о российских беспилотниках.



Сохраняйте спокойствие и следите за официальной информацией. В случае объявления воздушной тревоги не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

Что уже известно об атаке "Шахедами" в ночь на 21 августа?

О первых группах вражеских беспилотников Воздушные силы написали в 18:47. Уточнили, что российские дроны в Донецкой и Харьковской областях курсом на запад/север.

Около 20:12 в небе над Харьковом зафиксировали вражеский беспилотник. Глава ОВА призвал не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Взрывы в Харькове прогремели в 20:38.

Также было громко в Сумах. Там взрыв прогремел около 21:20.

Позже, в 23:31, в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БПЛА. Силы ПВО работали по цели. Через несколько минут взрывы также прогремели в Киеве. Власти сообщили о работе ПВО.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.