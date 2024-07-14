В секунде от смерти: в сети показали фото пули, которая летит в Трампа

20-летний студент пытался убить Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании. Пуля прошила верхнюю часть уха. Политика спасло то, что он вовремя наклонил голову.

В сети распространили фото пули, которая направлялась в Дональда Трампа.

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Трампу "повезло"

Американский политик как раз произносил речь среди своих сторонников, когда начали раздаваться выстрелы. Очевидцы рассказывали, что сначала звуки были похожи на петарды, однако впоследствии стало понятно, что кто-то открыл стрельбу.

На опубликованном видео видно, что с миллисекунду до того, как пуля приблизились к голове Трампа, он наклонился. Таким образом задело лишь ухо экс-президента.

Замедленный момент выстрела в Трампа: смотрите видео

Кроме того, в сети появилось фото пули, которая летит в Трампа.

В Пенсильвании чуть не убили Дональда Трампа / Фото JakeGagain

Напомним, что 13 июля вечером, по американскому времени, Дональд Трамп устроил митинг в городе Батлер. Неизвестный открыл огонь. В результате стрельбы был убит один из участников митинга. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, который накануне инцидента записал видео, в котором рассказывает о своей ненависти к Трампу и республиканцам. Стрелка "нейтрализовали". Вероятно, он стрелял из винтовки, находясь на крыше здания, расположенного неподалеку места, где проходил митинг.