За секунду від смерті: у мережі показали фото кулі, яка летить у Трампа

20-річний студент намагався вбити Дональда Трампа під час його мітингу у Пенсильванії. Куля прошила верхню частину вуха. Політика врятувало те, що він вчасно нахилив голову.

У мережі поширили фото кулі, яка прямувала у Дональда Трампа.

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Трампові "пощастило"

Американський політик саме виголошував промову серед своїх прихильників, коли почали лунати постріли. Очевидці розповідали, що спершу звуки були схожі на петарди, однак згодом стало зрозуміло, що хтось відкрив стрілянину.

На опублікованому відео видно, що зі мілісекунду до того, як куля наблизилися до голови Трампа, він нахилився. У такий спосіб зачепило лише вухо експрезидента.

Сповільнений момент пострілу у Трампа: дивіться відео

Крім того, у мережі з'явилося фото кулі, яка летить у Трампа.

У Пенсильванії ледве не вбили Дональда Трампа / Фото JakeGagain

Нагадаємо, що 13 липня увечері, за американським часом, Дональд Трамп влаштував мітинг у місті Батлер. Невідомий відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини був вбитий один з учасників мітингу. Ще двоє перебувають у важкому стані.

Попередньо, у Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс, який напередодні інциденту записав відео, в якому розповідає про свою ненависть до Трампа і республіканців. Стрільця "нейтралізували". Ймовірно, він стріляв з гвинтівки, перебуваючи на даху будівлі, розташованої неподалік місця, де відбувався мітинг.