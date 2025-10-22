Неопытный бизнесмен Стив Уиткофф сблизился с Путиным из-за наивности, увлечения авторитаризмом и ожидания прибыльных бизнес-сделок в России.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн отметил в эфире 24 Канала, что то, что Путин предпочитает работать именно с Уиткоффом, и что Трамп прислушался к этому пожеланию, является тревожным сигналом о влиянии Москвы на американскую политику.

Какова роль Уиткоффа в сближении Трампа и Путина?

Эпштейн объяснил, что Уиткофф не является профессиональным дипломатом. Он бизнесмен, миллиардер, который работал в недвижимости. Именно так он и познакомился с Трампом.

Когда он впервые поехал в Москву на встречу с Путиным, то прибыл туда без собственного переводчика. Путин предоставил ему кремлевского переводчика.

Организация Bellingcat провела расследование и обнаружила, что этот переводчик был агентом ФСБ, российским шпионом.

Это было вполне ожидаемо. То, что Уиткофф это позволил, показывает его неопытность. В этом и есть проблема. Почему он пытается сблизить Путина с Трампом? Трудно сказать. Я не знаю его личной мотивации, но прежде всего думаю, что это просто неопытность,

– сказал эксперт.

Уиткофф уважает людей, которых считает сильными. Так же как и Трамп. Для него Путин – сильная личность, потому что когда он входит в комнату – все встают. Уиткоффу это нравится.

"С одной стороны, у него может быть просто естественная симпатия к Путину. Это первая проблема. Вторая проблема – деньги. Уиткофф уже думает об окончании войны и надеется на это", – объяснил Эпштейн.

Чем опасна неопытность Уиткоффа для Украины?

Когда война завершится, он видит огромные бизнес-возможности в России. Это то же, что и на Ближнем Востоке, где ОАЭ и Катар предлагают Трампу и его окружению огромные деньги для их бизнеса в обмен на геополитическую поддержку.

С одной стороны – неопытность, с другой – бизнес-мотивы. Именно это приближает Уиткоффа к Путину.

Исполнительный директор Renew Democracy сказал, что важно отметить: Путин сказал, что предпочитает иметь дело с Уиткоффом, а не с генералом Китом Келлогом, которого Трамп назначил спецпредставителем по Украине.

"Это показательный момент. Келлог – профессиональный генерал, опытный человек. Он понимает, как все это работает, и именно поэтому для Путина он представляет проблему. То, что Трамп послушал Путина и не взял Келлога на встречу, а взамен послал Уиткоффа, – это, к сожалению, тоже показатель", – подытожил эксперт.

Почему Трамп не доверил Уиткоффу подготовку переговоров с Путиным?