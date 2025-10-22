Недосвідчений бізнесмен Стів Віткофф зблизився з Путіном через наївність, захоплення авторитаризмом та очікування прибуткових бізнес-угод у Росії.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн зазначив в ефірі 24 Каналу, що те, що Путін воліє працювати саме з Віткоффом, і що Трамп прислухався до цього побажання, є тривожним сигналом щодо впливу Москви на американську політику.

Яка роль Віткоффа у зближенні Трампа та Путіна?

Епштейн пояснив, що Віткофф не є професійним дипломатом. Він бізнесмен, мільярдер, який працював у нерухомості. Саме так він і познайомився з Трампом.

Коли він уперше поїхав до Москви на зустріч із Путіним, то прибув туди без власного перекладача. Путін надав йому кремлівського перекладача.

Організація Bellingcat провела розслідування і виявила, що цей перекладач був агентом ФСБ, російським шпигуном.

Це було цілком очікувано. Те, що Віткофф це дозволив, показує його недосвідченість. У цьому і є проблема. Чому він намагається зблизити Путіна з Трампом? Важко сказати. Я не знаю його особистої мотивації, але насамперед думаю, що це просто недосвідченість,

– сказав експерт.

Віткофф поважає людей, яких вважає сильними. Так само як і Трамп. Для нього Путін – сильна особистість, бо коли він входить у кімнату – всі встають. Віткоффу це подобається.

"З одного боку, у нього може бути просто природна симпатія до Путіна. Це перша проблема. Друга проблема – гроші. Віткофф уже думає про закінчення війни й сподівається на це", – пояснив Епштейн.

Чим небезпечна недосвідченість Віткоффа для України?

Коли війна завершиться, він бачить величезні бізнес-можливості в Росії. Це те саме, що й на Близькому Сході, де ОАЕ та Катар пропонують Трампу та його оточенню величезні гроші для їхнього бізнесу в обмін на геополітичну підтримку.

З одного боку – недосвідченість, з іншого – бізнесові мотиви. Саме це наближає Віткоффа до Путіна.

Виконавчий директор Renew Democracy сказав, що важливо відзначити: Путін сказав, що воліє мати справу з Віткоффом, а не з генералом Кітом Келлогом, якого Трамп призначив спецпредставником з України.

"Це показовий момент. Келлог – професійний генерал, досвідчена людина. Він розуміє, як усе це працює, і саме тому для Путіна він становить проблему. Те, що Трамп послухав Путіна і не взяв Келлога на зустріч, а натомість послав Віткоффа, – це, на жаль, теж показник", – підсумував експерт.

Чому Трамп не довірив Віткоффу підготовку переговорів із Путіним?