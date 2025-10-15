Утім, така інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Middle East Eye і публікацію самого спецпосланця у соцмережі Х.
Які чутки поширили щодо Віткоффа?
Британське видання Middle East Eye з посиланням на два неназваних джерела оприлюднило публікацію у вівторок, 14 жовтня, у якій ідеться, що Стів Віткофф нібито припинить працювати в адміністрації Дональда Трампа.
Причиною такого "рішення" співрозмовники назвали бажання американського чиновника зосередитися на власному бізнесі, а також обгрунтували це виснажливим графіком човникової дипломатії на Близькому Сході.
Віткофф заперечив подібні повідомлення
Спецпредставник США наголосив, що оприлюднені у ЗМІ чутки абсолютно не відповідають дійсності, і є фейком, який потрібно спростувати.
Я часто ставлю собі питання, звідки ці так звані "журналісти" беруть подібну сміховинну нісенітницю. Я залучений до мирного процесу як ніколи раніше і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів,
– заявив він.
Такі чутки виникають не вперше
The Times of Israel з посиланням на одного з американських чиновників повідомляло, що Стів Віткофф може піти у відставку зі своєї посади до кінця 2025 року, якщо вдасться укласти угоду щодо миру в Секторі Гази.
Ще раніше Politico повідомляло, що багато американських, українських і європейських чиновників незадоволені стилем роботи Стіва Віткоффа, оскільки він неодноразово призводив до непорозумінь з Росією.
Цікаво, що у Bild до цього писали, що Стів Віткофф міг ввести в оману Дональда Трампа та союзників щодо намірів Володимира Путіна. Така інформація з'явилася після їхньої зустрічі у Москві на початку серпня.