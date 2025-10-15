Впрочем, такая информация не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Middle East Eye і публикацию самого спецпосланника в соцсети Х.

Смотрите также Пит Хегсет вылетел в США из Европы, но экстренно сел в Великобритании: что произошло

Какие слухи распространили относительно Виткоффа?

Британское издание Middle East Eye со ссылкой на два неназванных источника обнародовало публикацию во вторник, 14 октября, в которой говорится, что Стив Уиткофф якобы прекратит работать в администрации Дональда Трампа.

Причиной такого "решения" собеседники назвали желание американского чиновника сосредоточиться на собственном бизнесе, а также обосновали это изнурительным графиком челночной дипломатии на Ближнем Востоке.

Уиткофф опроверг подобные сообщения

Спецпредставитель США отметил, что обнародованные в СМИ слухи абсолютно не соответствуют действительности, и являются фейком, который нужно опровергнуть.

Я часто задаю себе вопрос, откуда эти так называемые "журналисты" берут подобную смехотворную чушь. Я вовлечен в мирный процесс как никогда раньше и продолжаю с гордостью служить президенту Соединенных Штатов,

– заявил он.

Такие слухи возникают не впервые