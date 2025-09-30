Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Цю інформацію виданню надав обізнаний американський чиновник.

Що відомо про можливу відставку Віткоффа?

Стів Віткофф, який від початку свого терміну виступав посередником Дональда Трампа у переговорах щодо припинення вогню в Газі, був призначений як спеціальний урядовий службовець із терміном повноважень близько 130 днів. Хоча його місія могла бути подовжена, американський чиновник зазначив, що дипломат готується до відставки, зважаючи на перспективи врегулювання конфлікту.

За даними джерела, очікується, що угода про припинення війни в Газі може бути досягнута найближчим часом. Трамп уже заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прийняв останню американську пропозицію, і тепер посередники чекають відповіді ХАМАС.

Люди в офісі (Стіва Віткоффа – 24 Канал) вже чекають на наступний крок, і якщо угода щодо Гази буде укладена, він піде гідно,

– зазначив співрозмовник видання.

Варто наголосити, що Стів Віткофф був призначений спецпосланником на Близькому Сході у листопаді 2024 року. Він відіграв ключову роль у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року, а також особисто їздив до Гази, щоб спостерігати за цими процесами.

Водночас Віткофф також виступав як перемовник між Білим домом та Кремлем. Посадовець неодноразово літав до Москви та зустрічався з російською владою, зокрема з президентом Володимиром Путіним.

Цікаво, що Стіва Віткоффа неодноразово звинувачували у поширенні російської пропаганди, а також у потуранні позиції Москви у війні проти України. Однак спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог наголошував, що він просто виконує свою роботу та допомагає Трампу мати необхідні зв'язки з російською стороною.

