Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Келлога Лорду Ашкрофту.
Дивіться також Ніхто не тисне на Україну щодо якихось територій, – Єрмак після зустрічі з Віткоффом
Що сказав Келлог про позицію Віткоффа?
Критики Дональда Трампа негативно ставилися й до призначених ним посадовців. Так хвиля хейту прокотилася щодо одного з його ключових радників Стіва Віткоффа, який є спеціальним посланником США з миротворчих місій.
Віткоффа вважають надто проросійським. Але Кіт Келлог говорить, що він допомагає Трампу мати необхідні зв'язки з російською стороною.
Стів – особистий друг Дональда Трампа, і в нього є особисті зв’язки з Кирилом Дмитрієвим, економічним консультантом Путіна. Це його напрямок. Я ж дотримуюся свого,
– зауважив Келлог.
Генерал додав, що він разом з Віткоффом разом працюють пліч-о-пліч в офісах, у Білому домі та в Державному департаменті. Посадовці координують свої дії та мають гармонійні стосунки.
Нагадаємо! Генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог наразі обіймає посаду спеціального посланника зі справ України в адміністрації Дональда Трампа. Його головним завданням є ведення переговорів та участь у формуванні миру між Україною та Росією. Бізнесмен Стів Віткофф є спеціальним посланцем США на Близькому Сході. Він є посередником-дипломатом у конфліктах у Секторі Гази та Україні.
Що відомо про стосунки Віткоффа з Росією?
Стів Віткофф мав щонайменше чотири візити до Росії. Остання особиста зустріч з Володимиром Путіним відбулася 6 серпня. Віткофф мав добитися прогресу в мирному врегулюванні війни, змусивши Росію дещо переглянути позиції.
Критика та занепокоєння щодо позиції Віткоффа з'явилася оскільки посадовець у деяких випадках висловлюється, ніби довіряє Путіну або підтримує російську позицію. Тоді ж він сказав, що "вірить обіцянці Путіна діяти добросовісно щодо України".
Після однієї із зустрічей з Путіним Віткофф буцімто запропонував Трампу підтримати стратегію Росії щодо передачі чотирьох українських областей.
Андрій Єрмак під час переговорів запросив спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа відвідати Україну для прямих перемовин. Адже з початку роботи посадовець ще жодного разу не відвідав Київ.