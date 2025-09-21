Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Келлога Лорду Ашкрофту.

Що сказав Келлог про позицію Віткоффа?

Критики Дональда Трампа негативно ставилися й до призначених ним посадовців. Так хвиля хейту прокотилася щодо одного з його ключових радників Стіва Віткоффа, який є спеціальним посланником США з миротворчих місій.

Віткоффа вважають надто проросійським. Але Кіт Келлог говорить, що він допомагає Трампу мати необхідні зв'язки з російською стороною.

Стів – особистий друг Дональда Трампа, і в нього є особисті зв’язки з Кирилом Дмитрієвим, економічним консультантом Путіна. Це його напрямок. Я ж дотримуюся свого,

– зауважив Келлог.

Генерал додав, що він разом з Віткоффом разом працюють пліч-о-пліч в офісах, у Білому домі та в Державному департаменті. Посадовці координують свої дії та мають гармонійні стосунки.

Нагадаємо! Генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог наразі обіймає посаду спеціального посланника зі справ України в адміністрації Дональда Трампа. Його головним завданням є ведення переговорів та участь у формуванні миру між Україною та Росією. Бізнесмен Стів Віткофф є спеціальним посланцем США на Близькому Сході. Він є посередником-дипломатом у конфліктах у Секторі Гази та Україні.

Що відомо про стосунки Віткоффа з Росією?