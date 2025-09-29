Тепер залишається відповідь за ХАМАС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Що каже Нетаньягу та Трамп про мирну угоду в Газі?

Запропоновану Трампом 20-пунктову угоду Нетаньягу назвав "критичним кроком".

Я вважаю, що сьогодні ми робимо критичний крок як до припинення війни в Газі, так і до створення умов для кардинального просування миру на Близькому Сході, я думаю, за його межами,

– сказав він.

Нетаньягу додав, що цей план поверне до Ізраїлю всіх заручників, ліквідує військовий потенціал ХАМАС та його політичне правління, а також гарантує, що Газа більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю.

Трамп подякував ізраїльському прем'єру за згоду на план миру в Газі і наголосив, що ХАМАСу прийшов час погодитися на цю угоду.

Водночас він попередив Ізраїль, що ХАМАС може відхилити запропоновану угоду.

"Якщо ХАМАС відхилить угоду, що завжди можливо, вони залишаться єдиними. Але якщо ні, як ви знаєте,.. у вас буде більш повна підтримка, щоб зробити те, що вам доведеться зробити", – сказав американський президент.

Та, як він зауважив, це "інший ХАМАС", ніж той, який був останні 4 – 5 роки. Адже за останній час було вбито частину вищого керівництва.

Я думаю, що ми повинні розуміти, що ми даємо всім шанс зробити це мирним шляхом, що дозволить досягти всіх наших військових цілей без подальшого кровопролиття. Але якщо ХАМАС відхилить ваш план, пане президенте, або якщо вони нібито приймуть його, а потім фактично зроблять усе, щоб протидіяти йому, то Ізраїль сам завершить роботу,

– відповів Нетаньягу Трампу.

Війна Ізраїлю та ХАМАС: останні новини