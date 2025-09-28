Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи журналіста Аріеля Осерана у соцмережі Х.

Чому Ізраїль знищив Мекку Тауер у Секторі Гази?

Аріель Осеран розповів, що Армія оборони Ізраїлю оголосила негайне попередження про евакуацію жителів багатоповерхівки в портовій зоні міста Газа через військову присутність ХАМАС. Ізраїльські військові не зазначали, що це саме за будівля, однак опублікували мапу та QR-код з нею.



ЦАХАЛ закликав жителів однієї з багатоповерхівок у Газі евакуюватися / Фото Армії оборони Ізраїлю

За даними журналіста, ціллю нападу мала б бути вежа Мекка на вулиці Бейрут, у західній частині міста Газа. Форма будівлі збігається з цією, що була зображена на мапах ізраїльських військових.

Зрештою у ЦАХАЛ заявили, що завдали високоточного удару по висотній будівлі в місті Газа, яку ХАМАС використовував у військових цілях. Це була все ж Мекка Тауер.

У мережі також з'явилося відео з атакою цієї багатоповерхівки. Будинок за кілька секунд повністю склався, а на його місці з'явилася величезна хмара чорного диму.

Момент удару по Мекка Тауер у Газі / Відео з акаунту Аріеля Осерана у соцмережі Х

В організації Women for Palestine повідомляли, що Мекка Тауер мала 16 поверхів та 65 квартир. Багатоповерхівка також вважалася найвищою будівлею у Секторі Гази.

До речі, заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков пояснив в етері 24 Каналу, що саме дії Ізраїлю у Секторі Гази, які багато хто вважає геноцидом палестинців, призвели до того, що великі держави світу почали визнавати незалежність Палестини. Водночас воєнну кампанію у Секторі Гази прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу використовує для продовження свого політичного керівництва державою.

Що зараз відбувається у Секторі Гази?