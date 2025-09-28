Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи журналіста Аріеля Осерана у соцмережі Х.
До теми "Газа у вогні": для чого Ізраїль розпочав нове вторгнення та чому в ООН кажуть про геноцид
Чому Ізраїль знищив Мекку Тауер у Секторі Гази?
Аріель Осеран розповів, що Армія оборони Ізраїлю оголосила негайне попередження про евакуацію жителів багатоповерхівки в портовій зоні міста Газа через військову присутність ХАМАС. Ізраїльські військові не зазначали, що це саме за будівля, однак опублікували мапу та QR-код з нею.
ЦАХАЛ закликав жителів однієї з багатоповерхівок у Газі евакуюватися / Фото Армії оборони Ізраїлю
За даними журналіста, ціллю нападу мала б бути вежа Мекка на вулиці Бейрут, у західній частині міста Газа. Форма будівлі збігається з цією, що була зображена на мапах ізраїльських військових.
Зрештою у ЦАХАЛ заявили, що завдали високоточного удару по висотній будівлі в місті Газа, яку ХАМАС використовував у військових цілях. Це була все ж Мекка Тауер.
У мережі також з'явилося відео з атакою цієї багатоповерхівки. Будинок за кілька секунд повністю склався, а на його місці з'явилася величезна хмара чорного диму.
Момент удару по Мекка Тауер у Газі / Відео з акаунту Аріеля Осерана у соцмережі Х
В організації Women for Palestine повідомляли, що Мекка Тауер мала 16 поверхів та 65 квартир. Багатоповерхівка також вважалася найвищою будівлею у Секторі Гази.
До речі, заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков пояснив в етері 24 Каналу, що саме дії Ізраїлю у Секторі Гази, які багато хто вважає геноцидом палестинців, призвели до того, що великі держави світу почали визнавати незалежність Палестини. Водночас воєнну кампанію у Секторі Гази прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу використовує для продовження свого політичного керівництва державою.
Що зараз відбувається у Секторі Гази?
Наприкінці серпня ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що вже контролюють околиці міста.
Пізніше, а саме в ніч проти 16 вересня, ізраїльська армія розпочала новий етап наземної операції в Секторі Газа. На територію анклаву були введені наземні війська ЦАХАЛ, а вночі цьому передували масштабні бомбардування міста.
Цікаво, що видання The Jerusalem Post пише, що станом на 27 вересня ЦАХАЛ взяв під контроль більше ніж половину міста Гази. Після евакуації 800 тисяч людей військові встановили там оперативний контроль, основною метою для ізраїльтян лишається повний контроль над Газою та знищення ХАМАС.